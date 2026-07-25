Quân khu 4 bàn giao tuyến đường 475 tỷ đồng nối Nam Đông - A Lưới cho TP.Huế

Ngày 24/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chính thức bàn giao dự án Đường Nam Đông - A Lưới (tỉnh lộ 74) cho UBND TP.Huế quản lý, khai thác.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới 4 (trước đây thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới), có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bàn giao tuyến ường Nam Đông - A Lưới cho UBND TP.Huế quản lý, khai thác. Ảnh: N.M.

Tuyến đường Nam Đông - A Lưới có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (km372+690) thuộc xã A Lưới 4.

Công trình gồm hai gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36 km, khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào ngày 30/6/2026.

Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường đã được hoàn thiện đồng bộ với 48,36 km nền, móng và mặt đường, xây dựng 211 cống các loại, 35 km rãnh thoát nước, 1,2 km tường chắn, 2.737m² gia cố mái taluy, lắp đặt 16 km tôn lượn sóng cùng hệ thống cọc tiêu, cọc H, cọc km, gương cầu lồi, sơn kẻ đường.

Dự án cũng xây mới 4 đường cứu nạn, 3 cây cầu và sửa chữa 4 cầu hiện hữu, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, nền địa chất yếu, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ thường xuyên, điều kiện thông tin liên lạc hạn chế và nguồn cung vật liệu nhiều thời điểm bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đơn vị thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Dự án Đường Nam Đông - A Lưới có chiều dài 48,36 km, tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng. Ảnh: N.M.

Kết quả nghiệm thu cho thấy toàn bộ tuyến đường được thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và đủ điều kiện đưa vào khai thác.



Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực miền núi phía tây TP.Huế. Công trình không chỉ nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, kết nối các vùng sản xuất, thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng cao.

Dự án cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của TP.Huế, tăng cường kết nối giữa khu vực Nam Đông với A Lưới và tuyến đường Hồ Chí Minh, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi, biên giới trong giai đoạn tới.