Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra 3 kho lạnh, điểm nào cũng vi phạm

Theo đó, đầu giờ sáng ngày 18/4/2026, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Móng Cái 1 và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải Quan khu vực VIII tiến hành khám Kho lạnh tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh do ông Nình A Dảu, địa chỉ tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh là chủ hàng.

Quá trình khám, Đoàn kiểm tra phát hiện 10.500kg chân gà đông lạnh được đựng trong 700 hộp carton, không có thông tin trên bao bì hàng hóa. Toàn bộ số hàng hoá trên ông Nình A Dảu mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời, không có hoá đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khám kho hàng chứa 10.500 kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: DMS

Tới khoảng 10 sáng cùng ngày, Đội QLTT số 4 tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Móng Cái 1 và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải Quan khu vực VIII tiến hành khám Kho lạnh tại Khu phố Hải Xuân 12, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh do ông Sẻn Văn Lèng (địa chỉ tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) là chủ hàng.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện 3.300kg cánh gà đông lạnh được đựng trong 220 bao tải dứa. Ông Sẻn Văn Lèng khai nhận thu mua của nhiều người không quen biết về để bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Khám kho lạnh chứa 3.300kg cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: DMS

Tới khoảng 12 giờ, Đội QLTT số 4 tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Móng Cái 1 và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải Quan khu vực VIII tiến hành khám Kho lạnh tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh do ông Sằn A Sàu, địa chỉ là chủ hàng.

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 12.000 kg chân lợn cắt khúc đông lạnh được đựng trong 600 bao dứa xanh. Ông Sằn A Sàu khai nhận mua số hàng trên của nhiều người không quen biết về để bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đại diện Đội QLTT số 4 cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ 25.800 kg chân lợn và chân, cánh gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho du khách cũng như người tiêu dùng.