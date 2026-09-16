Quảng cáo bán chim trời trên Facebook, quán nhậu ở Huế bị xử phạt

Ngày 16/9, theo tin từ Chi cục Kiểm lâm TP.Huế, một quán nhậu trên địa bàn vừa bị xử phạt vì đăng quảng cáo có bán gà nước, mỏ nhác và nhiều loài chim trời.

Trước đó, tài khoản Facebook của quán nhậu F.F ở phường Vỹ Dạ, TP.Huế đăng hình ảnh một người cầm con chim đã làm thịt, phía dưới là nhiều con chim khác đặt trên mâm, kèm nội dung quảng cáo quán có bán gà nước, mỏ nhác...

Lưc lượng chức năng lập biên bản xử lý chủ quán nhậu F.F ở phường Vỹ Dạ, TP.Huế vì đăng quảng cáo có bán gà nước, mỏ nhác và nhiều loài chim trời. Ảnh: K.L.

Từ thông tin này, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.Huế phối hợp với UBND và Công an phường Vỹ Dạ tiến hành kiểm tra quán.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bảng thực đơn của quán giới thiệu nhiều món được chế biến từ các loài chim trời như chim sẻ, mỏ nhác, gà nước, chim cu và chim vạc.

Qua kiểm tra, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán về hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Chủ quán sau đó bị xử phạt 5,1 triệu đồng theo điểm c, khoản 4, Điều 19 Nghị định 146/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.