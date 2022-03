Quảng Nam: Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 cao nhất 12 triệu đồng

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022 với giải nhất trị giá 12 triệu đồng.

Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh"

Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" chính thức khai mạc vào tối 26/3 tại đảo Ký ức Hội An. Lễ bế mạc và chào năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào cuối tháng 12/2022.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 - Trong ảnh: Nhiều nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện du lịch miền núi ở Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

Bên cạnh các sự kiện này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 được tổ chức trên phạm vi cả nước, xuyên suốt trong cả năm 2022 và trao giải vào cuối tháng 12/2022. Giải thưởng báo chí gồm các loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo ảnh và báo điện tử.

Tác phẩm có nội dung tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Năm du lịch quốc gia và các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Mục đích nhằm tuyên truyền, quảng bá đến nhân dân và du khách về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Thu hút, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và những người làm báo trong cả nước tích cực tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia; qua đó, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển du lịch Quảng Nam đến với đông đảo du khách, công chúng, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước..

Bên cạnh đó, còn tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Nam; giới thiệu rộng rãi thông điệp "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện, mến khách", UBND tỉnh nhấn mạnh.

Gải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 cao nhất 12 triệu đồng - Trong anh, UBND tỉnh Quảng Nam trao giải thưởng báo chí năm 2021 (Ảnh: M.C)

UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh thêm, đối với giải báo chí Năm du lịch quốc gia 2022, mỗi loại hình báo chí có cơ cấu giải thưởng gồm, giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Mức thưởng giải Nhất 12 triệu đồng, giải Nhì 9 triệu đồng, giải Ba 7 triệu đồng và giải Khuyến khích 5 triệu đồng.

Thời hạn công bố tác phẩm (đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng), tác phẩm dự giải phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/11/2022. Thời gian tổng kết, trao thưởng vào cuối tháng 12/2022, trong dịp tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia.