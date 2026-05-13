Quảng Ngãi: 2 dự án khu dân cư đầu tiên của năm 2026 sẽ được đấu giá trong tháng 5

Sáng 13/5, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime/Dân Việt đến thời điểm này, các thủ tục cần thiết của dự án KDC và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), xã Long Phụng và 8 lô đất ở của KDC Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Lộ đã hoàn tất theo quy định.

Dự án Khu dân cư và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), xã Long Phụng, 1 trong 2 dự án dự kiến đưa ra đấu giá trong tháng 5/2026. Ảnh: Ý Thu

Vì vậy dự kiến trong tháng 5/2026, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ đưa 2 dự án trên ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Quảng Ngãi kỳ vọng nguồn thu từ đất tăng tốc trong thời gian tới

Theo Trung tâm phát triển Quỹ đất, các lô đất tại KDC và chợ Đức Nhuận (giai đoạn 1), có diện tích từ 108 - 281m2/lô, với giá khởi điểm từ 559 triệu đồng – hơn 1,5 tỷ đồng/lô.

Các lô đất của KDC bắc đường Huỳnh Thúc Kháng có diện tích từ 187 - 200m2, với giá khởi điểm khoảng 2,8 - 2,9 tỷ đồng/lô.

Được biết năm 2026, theo kế hoạch mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ thực hiện thủ tục và đưa ra tổ chức đấu giá 45 dự án, với tổng trị giá gần 1.885 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất, đơn vị đảm nhận chính đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh. Ảnh: CX

Trong số này, có 3 dự án đã được phê duyệt giá khởi điểm, với trị giá gần 41 tỷ đồng, gồm 2 dự án nêu trên và 14 lô đất ở phân lô thuộc phần diện tích đất thừa và lõm sau khi thực hiện hoàn thành dự án Khu di dời dân vùng sạt lở ven sông Tịnh Long, xã Tịnh Khê.

Liên quan đến nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi, theo thông tin từ Sở Tài chính Quảng Ngãi, trong 4 tháng đầu năm 2026, đã đạt ước khoảng 503 tỷ đồng, tương ứng 15,1% so với dự toán.

Giám đốc Trung tâm Phát triển (TTPT) Quỹ đất Quảng Ngãi Phạm Xuân Vinh, đơn vị đảm nhận chính đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh cho biết, những tháng đầu năm thường là thời gian để thực hiện và hoàn thành thủ tục, vì vậy nguồn thu thường chưa nhiều.

1 dự án đang được hoàn tất thủ tục để đưa ra đấu giá. Ảnh: CP

Tuy nhiên thời gian sau (từ quý II – IV), khi các thủ tục đã hoàn thành và đưa ra đấu giá, nguồn thu tiền sử dụng đất mới tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh tình hình bất động sản trên địa bàn vẫn còn ảm đạm và 1 số nguyên nhân khác, thế nhưng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 của Quảng Ngãi dự kiến sẽ đạt khoảng 3000 tỷ đồng, tăng cao hơn so với năm 2025.