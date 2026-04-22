Sáng 22/4, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, PV Etime/Dân Việt đã có mặt tại mỏ đất An Hội, xã Mỏ Cày.

Các trường hợp xe vận tải cơi nới thùng trên địa bàn Quảng Ngãi đã được giảm thiểu. Ảnh: CX

Mỏ đất An Hội là nơi cung cấp đất san lấp cho nhiều dự án, công trình lớn ở khu vực phía Đông Nam của tỉnh, cho nên số lượng xe vận chuyển ra vào hàng ngày ở đây “đông như trẩy hội”.

Tuy nhiên qua hơn 2 giờ quan sát của PV và kết quả kiểm tra của Tổ tuần tra phụ trách khu vực, phòng CSGT Quảng Ngãi, nhiều hành vi vi phạm của số xe tải vận chuyển đất ra vào mỏ, như cơi nới thùng, che phủ bạt theo kiểu “cho có”…gần như “vắng bóng”.

Video: Quảng Ngãi áp dụng biện pháp “rắn”, hàng loạt vi phạm của xe chở đất, cát đã giảm thiểu

Anh M.B.V, 1 tài xế xe chở đất tại mỏ An Hội cho biết gần đây cùng với tăng cường tuần tra, những hành vi cơi nới thùng, phủ bạt cẩu thả trong quá trình vận chuyển…bị phát hiện, phải chịu xử lý nặng.

Không những vậy mà trước đó, lực lượng CSGT và công an địa phương cũng đã đến tận nhà, nơi đậu đỗ để kiểm tra, cảnh báo và yêu cầu viết cam kết…nên gần như không tài xế, chủ xe nào dám vi phạm.

Việc áp dụng đồng loạt các giải pháp nêu trên của lực lượng CSGT và chức năng Quảng Ngãi, đã chấn chỉnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động vận tải khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Được biết thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải, đặc biệt là số xe chở đất, cát, nguyên vật liệu…vi phạm trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên do những nguyên nhân khác nhau, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và lái xe vẫn cố tình vi phạm, như cơi nới thùng, che chắn cẩu thả làm rơi vãi vật liệu, để nước chảy xuống đường trong quá trình vận chuyển…đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và ATGT trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, vào cuối tháng 3/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Phòng CSGT và công an các địa phương ra quân tổng rà soát xử lý xe tải cơi nới thùng và độ chế còi, đèn…

Lực lượng CSGT Quảng Ngãi kiểm tra kích cỡ thùng xe tải chở khoáng sản. Ảnh: CX

Tổ chức thực hiện kiểm soát ngay tại các bến bãi, mỏ đất, đá, khoáng sản để xử lý tình trạng xe cơi nới và các vi phạm khác, nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn giao thông.