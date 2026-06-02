Quảng Ngãi bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Sáng 2/6, theo thông tin PV Dân Việt, nhân sự lãnh đạo 1 số cơ quan, cấp ngành ở Quảng Ngãi vừa được bổ nhiệm, bầu mới.

Với 1 Phó Giám đốc được bổ nhiệm mới, hiện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Ngãi có tất cả 4 người. Ảnh: CX

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ký quyết định tiếp nhận ông Đoàn Hữu Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Tịnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Ngãi; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

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Với 1 Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm, hiện Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi có tất cả 4 lãnh đạo, gồm Giám đốc Phạm Xuân Vinh; 3 Phó Gám đốc là các ông Phạm Nhật Vũ, Bùi Đức Thuận và Đoàn Hữu Thành.

Về cấpxã, HĐND xã Tịnh Khê khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã hoàn thành tổ chức kỳ họp thứ III (kỳ họp chuyên đề), để xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng các nội dung khác, Kỳ họp đã bỏ phiếu ông Bạch Khôi Nam, Trưởng phòng Kinh tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số phiếu bầu thống nhất 100%.

Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi Phạm Xuân Vinh. Ảnh: CG

Liên quan đến công tác cán bộ tại tỉnh này, mới đây cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng đã bổ nhiệm 4 lãnh đạo BQL dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, gồm ông Võ Đại Tân, giữ chức Giám đốc và 3 Phó Giám đốc là các ông Lê Hoàng Vũ, Lưu Văn Lợi và Nguyễn Đình Chương.