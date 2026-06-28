Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra lại quy trình thủ tục và việc cấp phép các mỏ khoáng sản

Sáng 28/6, theo nguồn tin PV Etime/Dân Việt, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho cấp, ngành trực thuộc thực hiện 1 số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn.

Hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 1 mỏ ở Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Cụ thể yêu cầu cơ quan chức năng và liên quan, tiến hành kiểm tra lại quy trình thủ tục và việc cấp phép cho những mỏ khoáng sản từ thời điểm năm 2025 trở về trước; đồng thời chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục để cấp phép cho số mỏ mới.

Theo đó việc thực hiện thủ tục để cấp phép cho số mỏ mới (sau khi đấu giá thành), dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 18 tháng (1,5 năm), so với 48 tháng (4 năm) như hiện nay.

Việc rút ngắn thực hiện quy trình thủ tục để cấp phép cho trường hợp mới (dự kiến còn khoảng 18 tháng), sẽ giúp cho cá nhân và tổ chức trúng đấu giá mỏ, sớm đưa vào hoạt động để cung ứng cho thị trường.

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Được biết theo kế hoạch đã ban hành cho năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa ra tổ chức 57 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm 54 khu vực chưa thăm dò và 3 khu vực đã có kết quả thăm dò.

Trong đó có 27 khu vực khoáng sản cát, 6 khu vực đá, 20 khu vực đất san lấp và 1 đất sét gạch ngói; 3 khu vực đã có kết quả thăm dò là đất san lấp.

Riêng đối với đá xây dựng, 6/6 khu vực mỏ đều nằm ở phía Đông, với khu vực mỏ có diện tích lớn nhất là ở Dốc Miếu, thôn 2, xã Trà Giang (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cũ)/diện tích 15,49 ha.

Kế đến là khu vực mỏ ở thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm (xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ cũ)/diện tích 12 ha và khu vực mỏ có diện tích nhỏ nhất là ở Đèo Đồng Ngỗ, xã Mộ Đức (trước đây là xã Đức Phú, huyện Mộ Đức)/diện tích 7 ha….

Đối với số mỏ đá đã cấp phép khai thác từ năm 2025 trở về trước, riêng khu vực phía Đông là 29 mỏ và 100% số mỏ này, là được cấp chỉ định.

Mỏ đá Vạn Lý Phổ Phong (nay là xã Nguyễn Nghiêm), 1 trong số mỏ đá được cấp chỉ định ở phía Đông Quảng Ngãi, được cấp phép vào năm 2020, có diện tích khai thác 6ha, trữ lượng khai thác khoảng 2,27 triệu m3, công suất khai thác 100.000m3/năm

Cụ thể số lượng mỏ đá được cấp phép trong giai đoạn năm 2020 – 2025, là 18 mỏ/29 mỏ; kế đến là giai đoạn năm 2015 – 2019, với 9 mỏ/29 mỏ; còn lại là được cấp trong giai đoạn năm 2003 – 2005, với 2 mỏ/29 mỏ.