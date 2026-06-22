Quảng Ngãi “chốt” thời hạn phải thông tuyến đường dang dở đã kéo dài hơn 1 thập kỉ

Sáng 22/6, trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, đã có chỉ đạo cụ thể cho chủ đầu tư đối với dự án đường Chu Văn An, đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sĩ Liên.

Phần đoạn đã hoàn thành của dự án. Ảnh: CX

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, do nhiều nguyên nhân nên dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sĩ Liên, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ đã kéo dài hơn 11 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Tình trạng dang dở kéo dài suốt hơn 1 thập kỷ qua của dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sĩ Liên, đã gây bức xúc trong dư luận người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. Ảnh: CP

Vì vậy trong năm nay 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo chủ đầu tư dự án đường Chu Văn An, đoạn Hai Bà Trưng - Ngô Sĩ Liên, phải thực hiện thông tuyến.

Được biết dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên, nằm trên địa bàn 2 phường Lê Hồng Phong và Trần Phú, TP Quảng Ngãi cũ (nay là phường Nghĩa Lộ), có tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, ban đầu được giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi là chủ đầu tư; thời gian thực hiện từ 2016 - 2020.

1 điểm nghẽn GPMB của dự án. Ảnh: CX

Đến năm 2020, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cũ giao lại dự án cho UBND TP.Quảng Ngãi cũ, làm chủ đầu tư. Tuy nhiên vào năm 2024, qua thanh tra cơ quan chức năng Quảng Ngãi phát hiện một số sai phạm trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Đến ngày 1/7/2025, khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum và thực hiện chính quyền 2 cấp, tỉnh Quảng Ngãi mới giao dự án này lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Sau khi tiếp nhận đến nay, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 1 số phần việc, như phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 90 hộ dân/tổng kinh phí hơn 34,6 tỷ đồng và trong số này, 56 hộ đã nhận tiền bồi thường….

Điểm nối của dự án ở đầu phía Bắc (đường Hai Bà Trưng). Ảnh: CX

Tuy nhiên diện tích mặt bằng đã bàn giao còn thấp so với yêu cầu, nhiều diện tích chưa lập phương án bồi thường, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa bàn giao mặt bằng…..