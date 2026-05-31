Quảng Ngãi dành gần 315 tỷ để hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội

Thúc đẩy phát triển, hoàn thành mục tiêu

Chiều 31/5, trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cho biết, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã thông qua cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: CP

Theo đó tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ đến giai đoạn 2030 gần 315 tỷ đồng, gồm phần hỗ trợ chi phí bồi thường GPMB gần 235,4 tỷ đồng, còn lại là chi phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng.

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Cơ chế thực hiện cụ thể, gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan, hoặc người có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ 70% chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội, theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc diện tích đầu tư xây dựng để kinh doanh, hoặc phải bàn giao cho Nhà nước quản lý)….

Việc cấp thẩm quyền Quảng Ngãi thông qua cơ chế trên, nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, đã được Trung ương đã giao trước đó.

Một khu vực đang triển khai dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Cụ thể giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 8.356 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2026 là 1.000 căn hộ; năm 2027 là 1.700 căn hộ; từ năm 2028 - 2030, mỗi hoàn thành 1.800 căn hộ/năm.

Việc làm cần thiết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chia sẻ, thực tế hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân lao động ở các khu công nghiệp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Một dự án nhà ở xã hội ở trung tâm phía Tây Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên số lượng dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, hoàn thành trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được giao; đồng thời tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở phù hợp, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần cân đối cung - cầu, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh…thì việc có cơ chế để hỗ trợ thực hiện dự án là hết sức cần thiết.

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Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cần thiết phải có cơ chế hỗ trợ thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ngãi (mới), bảo đảm công bằng giữa các khu vực và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cho biết trước khi nghị quyết trên được thông qua, khu vực phía Đông thì đã có quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thế nhưng khu vực phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ), chưa có cơ chế tương tự, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong áp dụng chính sách trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng trong 1 lần kiểm tra dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn. Ảnh: CP

Vì vậy việc cấp thẩm quyền Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết này là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó sẽ góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân lao động; đồng thời tạo động lực thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.