Quảng Ngãi: Đơn vị thi công cần bổ sung biển báo hướng dẫn đi sang đường rẽ để tránh công trường nguy hiểm

Sáng 8/4, đại diện chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến hiện trường, để kiểm tra việc lắp đặt biển báo tại khu vực đang thi công dự án, nằm ở cạnh đê kè Hoà Hà.

Vị trí ngã rẽ vào ĐT626 (đầu phía Nam), để tránh đi vào khu vực đê kè Hoà Hà đang thi công, nhưng chưa được lắp đặt bản hướng dẫn kích cỡ phù hợp. Ảnh: CX

Trao đổi nhanh với PV Etime/Dân Việt, đại diện chính quyền xã Tư Nghĩa cho biết, sau khi được các cấp thẩm quyền tỉnh cho phép, chính quyền địa phương đã thống nhất cho đơn vị thi công tại khu vực đê kè Hoà Hà, rào chắn đoạn đê kè này, để tránh nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Theo đó cùng với đề nghị cắt cử người canh gác, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công, phải lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, biển chỉ dẫn để người và phương tiện có nhu cầu lưu thông sang khu vực lân cận, thì đi rẽ theo tuyến ĐT.626, nằm song song ngay phía trên

Tuy nhiên qua kiểm tra hiện trường, chính quyền xã Tư Nghĩa cho biết tại 1 số nơi, đơn vị thi công chưa đặt biển báo ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn thấy; kích cỡ biển chỉ dẫn sang đường rẽ chưa phù hợp…

Đê kè Hoà Hà là công trình được đầu tư để phòng chống các tác động bất lợi từ biển, bảo vệ an toàn về dân sinh, đất sản xuất…không có mục đích kết hợp làm đường giao thông. Ảnh: CX

Vì vậy chính quyền xã Tư Nghĩa yêu cầu đơn vị thi công, khẩn trương bổ sung biển báo, biển hướng dẫn cho đầy đủ và phù hợp, tránh gây phiền hà cho người và phương tiện lưu thông.

Cũng theo chính quyền Tư Nghĩa, đê kè Hoà Hà là công trình được đầu tư để phòng chống các tác động bất lợi từ biển, bảo vệ an toàn về dân sinh, đất sản xuất…không có mục đích kết hợp làm đường giao thông.

Ngã rẽ vào đê kè Hoà Hà (đầu phía Bắc), nơi đang thi công công trình nhưng thiếu biển cảnh báo, hướng dẫn. Ảnh: CX

Vì vậy việc rào chắn đoạn đê kè này, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của phương tiện trong khu vực và vùng lân cận.