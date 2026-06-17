Quảng Ngãi đưa 57 khu vực khoáng sản đất, đá, cát vào kế hoạch đấu giá năm 2026

Chiều 17/6, thông tin từ Sở NN&MT Quảng Ngãi cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2026, trên địa bàn tỉnh.

27/27 khu vực mỏ cát đều nằm ở phía Đông của Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Cụ thể trong năm 2026, Quảng Ngãi sẽ thực hiện thủ tục để tổ chức đấu giá tất cả 57 khu vực mỏ khoáng sản, gồm 54 khu vực chưa thăm dò và 3 khu vực đã có kết quả thăm dò.

Trong 54 khu vực chưa thăm dò, có 27 khu vực khoáng sản cát, 6 khu vực đá, 20 khu vực đất san lấp và 1 đất sét gạch ngói; 3 khu vực đã có kết quả thăm dò là đất san lấp.

Đối với 27 khu vực mỏ khoáng sản cát chuẩn bị đưa ra đấu giá, tất cả nằm phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), trong đó khu vực có diện tích “khủng” nhất là ở phường Trương Quang Trọng (xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi cũ)/diện tích trên 34,5ha.

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Kế đến là khu vực nằm ở thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh (trước đây là xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh)/diện tích gần 34ha; khu vực xóm Cận Sơn, xã Sơn Hạ (trước đây là xã Sơn Nham)/diện tích 19,21ha; khu vực thôn Mỹ Khánh, xã Long Phụng và Vệ Giang (trước đây là xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức)/diện tích 13,5ha…

Nhỏ nhất là khu vực mỏ nằm ở thôn Trung, xã Trà Bồng (Vị trí 1) (trước đây là xã Trà Sơn)/ diện tích 1,28 ha; khu vực mỏ Làng Ranh, xã Sơn Kỳ (trước đây là xã Sơn Ba)/diện tích 1,64 ha; khu vực mỏ ở xã Trà Bồng (vị trí 1)/diện tích 1,77 ha….

Hoạt động khai thác tại 1 mỏ đất ở Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Đối với 20 khu vực mỏ đất san lấp, có 17 khu vực mỏ nằm phía Đông; 3 khu vực mỏ nằm ở phía Tây, gồm ở thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk Mar (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà cũ); thôn Kon Gur, xã Đăk Rơ Wa (xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum cũ); thôn Tê Rông, xã Kon Đào (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô cũ).

Trong đó khu vực mỏ có diện tích lớn nhất là ở Núi Đất, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh (xã Tịnh Bình cũ)/ diện tích 80 ha; kế đến là khu vực mỏ Rừng Miếu, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh (xã Tịnh Bình cũ)/ diện tích 75,55 ha; khu vực mỏ Ông Đình - Gò Gọc - Gò Lớn, xã Sơn Tịnh (xã Tịnh Sơn cũ)/ diện tích gần 31ha.

Hoạt động khai thác tại mỏ đá Hòn Gai Nghĩa Thuận. Ảnh: CX

Nhỏ nhất là khu vực mỏ nằm ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì/ diện tích 1,7 ha; tiếp đến là khu vực mỏ Núi Hòn Đụn, xã Đông Trà Bồng (xã Trà Giang cũ)/ diện tích hơn 2ha; khu vực mỏ thôn Gò Rô, xã Tây Trà (xã Trà Phong, huyện Trà Bồng cũ)/diện tích 2,85 ha…

Đối với khoáng sản đá xây dựng, 6/6 khu vực mỏ đều nằm ở khu vực phía Đông, trong số này, khu vực mỏ có diện tích lớn nhất là ở Dốc Miếu, thôn 2, xã Trà Giang (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cũ)/diện tích 15,49 ha.

Kế đến là khu vực mỏ ở thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm (xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ cũ)/diện tích 12 ha và khu vực mỏ có diện tích nhỏ nhất là ở Đèo Đồng Ngỗ, xã Mộ Đức (trước đây là xã Đức Phú, huyện Mộ Đức)/diện tích 7 ha….

Khai thác cát tại 1 mỏ đã trúng đấu giá ở Quảng Ngãi. Ảnh: M.Hoa

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi nêu rõ, trường hợp trong năm 2026 chưa hoàn thành đấu giá quyền khai thác khoáng sản số khu vực nêu trên, thì sẽ chuyển sang đấu giá trong các năm tiếp theo (trường hợp các khu vực khoáng sản vẫn đảm bảo các điều kiện liên quan để đấu giá).