Quảng Ngãi giao mốc thời gian hoàn thành các phần việc ở dự án công viên 900 tỷ

Ngày 28/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng, tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích, phường Nghĩa Lộ.

Khu vực triển khai dự án. Ảnh: CP

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, kết quả thực hiện một số nội dung chỉ đạo trước đó từ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, vẫn chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư là BQL dự án Dân dụng Quảng Ngãi rà soát, đánh giá lại tiến độ của từng hạng mục công việc, để điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các mốc thời gian hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2026.

Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu, kịp thời tổ chức triển khai thi công ngay khi có mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần tập trung hoàn thành công tác khảo sát, kiểm kê đối với các thửa đất còn lại; rà soát, lập các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay đối với các phương án đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBNd tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: UBND tỉnh

Rà soát, đánh giá lại tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư để điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng lưu ý thời gian hoàn thành công tác bồi thường GPMB khu vực triển khai tuyến đường Phan Bội Châu nối dài, để đảm bảo điều kiện khởi công và thi công trong đầu Quý III/2026; thời gian hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 15/5/2026.

Chính quyền phường Nghĩa Lộ tiếp tục thông tin tiến độ; tuyên truyền, vận động người dân hợp tác trong khảo sát, kiểm kê và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Phối cảnh khi dự án hoàn thành. Ảnh: CG

Dự án công viên cây xanh Thạch Bích, có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng; đảm nhận làm chủ đầu tư là BQL dự án các công trình Dân dụng, thực hiện bồi thường GPMB là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Dự án có quy mô, gồm công viên cây xanh 8,1ha, đường Phan Bội Châu nối dài (dài 266m), công viên cây xanh với các khu chức năng (khu tổ chức sự kiện ngoài trời, vườn hoa; khu thể dục thể thao…).

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025-2028, được chia làm 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 (từ năm 2025 - 2027), có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, nhiệm vụ GPMB đối với phần đất ở.

Đại diện Trung tâm phát triển Quỹ đất phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND tỉnh.

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2028), với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, gồm nhiệm vụ GPMB phần còn lại của dự án và tổ chức thi công xây dựng.