Quảng Ngãi “gõ cửa” Bộ Công thương, kiến nghị hỗ trợ gỡ vướng cho dự án năng lượng

Sáng 13/4, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng đại diện 1 số cấp, ngành liên quan trực thuộc, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương, để kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ vướng khó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Quảng Ngãi với lãnh đạo Bộ Công thương. Ảnh: UBND tỉnh.

Trong những nội dung tại buổi làm việc, đáng chú ý là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, phân bổ tăng thêm công suất điện mặt trời tập trung trên mặt đất; cho ý kiến về quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng (theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” tại hiện trường để gỡ nút thắt 2 dự án thuỷ điện 1.880 tỷ

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát hiện toàn tỉnh có nhiều dự án điện (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư.

Vì vậy, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn việc lấy ý kiến trong quá trình thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư các dự án này.

Quan tâm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung triển khai đầu tư, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, đảm bảo đưa dự án vào vận hành theo tiến độ được duyệt.

1 hạng mục của dự án thuỷ điện đang triển khai tại Quảng Ngãi. Ảnh: T.Nhị

Trên cơ sở báo cáo của Quảng Ngãi, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc rà soát, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy triển khai Quy hoạch điện VIII và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công thương cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ cho Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng theo đúng định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên quan đến triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn Quảng Ngãi, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình đề xuất chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng ở khu vực phía Đông của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trong 1 lần kiểm tra thực tế hiện trường 1 dự án năng lượng trên địa bàn. Ảnh: BQN

Thông tin tại cuộc họp, Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết ở khu vực phía Đông, các nhà đầu tư đang quan tâm và đề xuất 11 dự án năng lượng và các dự án này, đã có trong Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn cử là đề xuất dự án NM điện mặt trời Lâm Bình, tại xã Khánh Cường có công suất 100MW, tổng vốn đầu tư 1.595 tỷ đồng; dự án Thủy điện Trà Phong 1C, tại xã Tây Trà có công suất 13,6 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 529,6 tỷ đồng…

Các đề xuất dự án nêu trên đều đảm bảo tính pháp lý về quy hoạch, cơ bản đáp ứng khả năng đấu nối lưới điện, có tính khả thi về nguồn vốn và nhà đầu tư đề xuất thực hiện, có kinh nghiệm triển khai….thế nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

1 dự án điện mặt trời đã thi công và hoàn thành tại Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên, cùng một số chỉ đạo khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Sở Công thương khẩn trương có văn bản chính thức đối với các dự án đủ điều kiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện cấp chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Đối với những dự án đã đủ điều kiện, Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét, cấp chủ trương đầu tư trước ngày 1/6/2026.