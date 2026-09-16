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Quảng Ngãi hoàn tất chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản về Sở Công thương

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Công Xuân
16/09/2026 10:33 GMT +7
Thông tin trên được Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương, xác nhận với PV Dân Việt vào sáng nay 16/9/2026.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền Trung ương, cùng các vấn đề liên quan khác, Sở NN&MT đã phối hợp với cấp, ngành của tỉnh tiến hành chuyển và bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản từ Sở NN&MT về Sở Công thương.

Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương. Ảnh: ĐX

Đến thời điểm này, việc chuyển và bàn giao công nhiệm vụ trên của đơn vị cho Sở Công thương đã cơ bản hoàn tất.

Vào sáng cùng ngày, liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã có thông báo điều chỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, phụ trách lĩnh vực địa chất và khoáng sản của tỉnh, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển; thời hạn phân công kể từ ngày 15/9/2026.

Sở Công Thương Quảng Ngãi sẽ đảm nhận quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản, thay cho Sở NN&MT. Ảnh: CX

Việc điều chỉnh phân công nêu trên, theo Văn phòng UBND tỉnh là để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình chỉ đạo, điều hành và đảm bảo xuyên suốt theo ngành, lĩnh vực của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trước đó (Quyết định số 1086/QĐ-UBND, ngày 4 tháng 4 năm 2026).

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