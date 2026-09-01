Quảng Ngãi hối thúc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tăng tốc tiến độ các dự án được giao

Phần việc thực hiện được còn thấp so kế hoạch đề ra

Sáng 1/9, thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết, hiện đơn vị được giao làm chủ đầu tư tất cả 58 dự án, gồm 7 dự án thực hiện trước đây, 50 dự án tiếp nhận từ UBND cấp huyện chuyển tiếp và 1 dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

1 dự án mà Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Ngãi đảm nhận GPMB. Ảnh: CX

Trong số này có 2 dự án đã phê duyệt quyết toán, 4 dự án đã trình quyết toán, 4 dự án đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán, 5 dự án đang trình điều chỉnh tổng mức đầu tư, 7 dự án đang rà soát, tham mưu và 36 dự án đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Ngãi kiến nghị “chia việc” để dồn sức thực hiện công trình trọng điểm

Qua rà soát hiện 20 dự án vướng gặp mắc công tác chuyển mục đích và giao đất; 5 dự án vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; một số khác vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB….

Đối với vấn đề giải ngân tính đến thời điểm này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện giải ngân được 52/224 tỷ đồng.

Nói về kết quả đã làm được, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, cùng 1 số nguyên nhân khác, vướng khó trong GPMB và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đất đắp, đá xây dựng…dẫn đến phần việc đã thực hiện của các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư của đơn vị, chưa đạt so với mục tiêu đặt ra và được giao.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Tập trung gỡ vướng khó để tăng tốc, đạt kết quả cao nhất

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, tại buổi làm việc mới đây với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Ngãi (ngày 28/8/2026).

Tại buổi làm việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư trong giải quyết khó khăn bồi thường GPMB của các dự án; khối lượng công việc được giao tiếp nhận (sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp) là rất lớn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. Ảnh: UBND tỉnh

Tuy nhiên với kết quả thực hiện đối với những dự án được giao và đã tiếp nhận, còn thấp so với kế hoạch mà đơn vị đề ra và được cấp thẩm quyền giao.

Vì vậy cùng những chỉ đạo liên quan khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu trong thời gian đến, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nghiên cứu định hướng hoạt động khi quỹ đất phát triển thu hẹp.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, giảm số lượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Thiếu nguồn vật liệu xây dựng, 1 trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả đạt thấp. Ảnh: CX

Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng đề xuất chuyển giao lại cho UBND các xã, phường các dự án trước đây thuộc các địa phương quản lý, nhất là các địa bàn TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh cũ, để địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện.

Việc chuyển giao phải kèm theo nhân lực và chi phí quản lý dự án đã chuyển lên trước đây, bảo đảm rõ ràng, đồng bộ; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 9/9/2026.

Đối với các kiến nghị liên quan đến nhà thầu của các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ căn cứ hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật, chủ đầu tư chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp nhà thầu không tiếp tục thực hiện thì xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện phần khối lượng còn lại.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Phạm Xuân Vinh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: UBND tỉnh

Trên cơ sở kết quả đã làm được, Trung tâm tiếp tục phát huy, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt quy chế hoạt động của đơn vị; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể nhiệm vụ của từng dự án để từ nay đến cuối năm, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất, theo kế hoạch được giao.