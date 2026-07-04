Quảng Ngãi kiện toàn Tổ công tác xử lý các nội dung Kết luận thanh tra liên quan hơn 818 tỷ đồng

Chiều 4/7, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định kiện toàn Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra (số 369/KL-TTCP ngày 1/10/2024) của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Ảnh: CP

Được giao đảm nhận làm Tổ trưởng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Tổ phó là Chánh Thanh tra tỉnh ông Thái Văn Tưởng; thành viên là Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc các Sở Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, NN&MT, Tư pháp; Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Tổ Công tác có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chi đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 369/KL-TTCP, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra theo định kỳ và đề xuất khi có yêu cầu.

Chủ động chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, hoặc tổng hợp, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền.

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Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, NN&MT, Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát nhiệm vụ của các đơn vị cũ (trước khi sáp nhập) để tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung đã được UBND tỉnh giao (Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 28/10/2024)....

Được biết trước đó vào ngày 21/10/2024, tỉnh Quảng Ngãi cũ, đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 369/KL-TTCP, về việc thực hiện phòng chống tham nhũng; chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020…

Tại cuộc họp này, cùng các nội dung khác, đáng chú ý là UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương có liên quan rà soát, xác định rõ trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi, xử lý đối với số tiền vi phạm đã phát hiện qua thanh tra hơn 818 tỷ đồng.

Sở KHĐT (nay là Sở Tài chính) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan, rà soát toàn diện 118 dự án thương mại, dịch vụ, nông nghiệp….có tồn tại, vướng mắc phát hiện qua thanh tra.

Làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót, hạn chế, vi phạm để xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật và tổ chức các biện pháp khắc phục.

Sơt Tài chính Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Sở TNMT (nay là Sở NN&MT) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản đối với 26 mỏ cát được chỉ định cấp giấy phép, không qua hình thức đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2016 - 31/10/2021.

58 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ không có Nghị quyết, hoặc diện tích chuyển mục đích lớn hơn diện tích được xác định tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2020; 73 dự án không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư....