Quảng Ngãi kỳ vọng nguồn thu từ đất tăng tốc trong thời gian tới

Sẽ có chuyển biến mạnh sau khởi đầu chưa như kì vọng

Sáng 7/5, thông tin từ Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, năm 2026, tổng dự toán thu tiền sử dụng đất của tỉnh là 3.328 tỷ đồng, trong đó điều tiết về ngân sách Trung ương hơn 499 tỷ đồng, thu ngân sách cấp tỉnh trên 2.246 tỷ đồng, thu ngân sách cấp xã 582,5 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi chỉ đạt 502,9 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán năm được HĐND tỉnh giao.

Cụ thể số thu điều tiết về ngân sách Trung ương đạt 75,4 tỷ đồng (tương ứng 15,1% dự toán); thu ngân sách cấp tỉnh đạt 148,3 tỷ đồng (6,6%) và thu ngân sách cấp xã đạt 279,1 tỷ đồng (đạt 47,9% dự toán).

Nhìn nhận và đánh giá về tổng số thu nêu trên, theo Sở Tài chính thì kết quả chưa đạt như mục tiêu và kì vọng đã đặt ra.



Tuy nhiên trao đổi với PV, Giám đốc Trung tâm Phát triển (TTPT) Quỹ đất Quảng Ngãi Phạm Xuân Vinh, đơn vị đảm nhận chính đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, bày tỏ sự lạc quan về nguồn thu sẽ tăng nhanh trong những tháng đến.

Cùng với 1 số nguyên nhân khách quan khác, Giám đốc TTPT Quỹ đất Quảng Ngãi Phạm Xuân Vinh giải thích, những tháng đầu năm thường là thời gian để thực hiện và hoàn thành thủ tục, vì vậy nguồn thu đạt thấp là điều khó tránh khỏi.

Những tháng tiếp theo, cụ thể từ quý II - IV khi các thủ tục đã hoàn thành và đưa ra đấu giá, là thời gian then chốt để nâng kết quả nguồn thu tiền sử dụng đất nói chung, tăng trưởng mạnh.

Theo đó, nguồn thu tiền sử dụng đất năm nay của tỉnh, chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với năm trước 2025, nằm ở con số dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng tốc

Liên quan đến nguồn thu này, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì cuộc họp với cấp, ngành và đơn vị liên quan, để có chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm và xem nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, địa phương.

Chủ động, quyết liệt hơn nữa, bám sát kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất năm 2026 mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã phê duyệt, để thực hiện đạt kết quả ở mức cao nhất.

TTPT Quỹ đất Quảng Ngãi cần đẩy nhanh tiến độ, thủ tục triển khai các dự án khai thác quỹ đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, để tổ chức đấu giá.

Định kỳ hàng tuần phải báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; những vướng mắc trong quá trình thực hiện cho cấp thẩm quyền và lãnh đạo UBND tỉnh được giao phụ trách, để chỉ đạo tháo gỡ.

Đối với các xã khu vực phía Tây tỉnh, giao trách nhiệm cho Sở Tài chính, Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá quỹ đất hiện có, phân loại cụ thể từng nguồn thu có khả năng thực hiện để xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu sát với tình hình thực tế….