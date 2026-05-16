Quảng Ngãi nhận diện tiềm năng để đẩy nhanh phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao

Sự nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận

Theo Sở NN&MT Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh có 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận, gồm vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả xứ lạnh tại Măng Đen; vùng trồng cà phê với diện tích gần 1.939 ha, tập trung tại các xã Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọc Réo và Đăk Hà.

1 khu vực phát triển nông nghiệp tập trung ở Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi đang thực hiện quy hoạch phát triển thêm 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ hơn 1.550 ha, tập trung vào cây ăn quả và cà phê.

Toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chế biến và chăn nuôi được công nhận; 4 doanh nghiệp đang được hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trong thời gian đến; 247 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Thu hoạch cà phê ở Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Quảng Ngãi đã kết nối tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị lớn trong nước và xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường, như Trung Quốc, Anh, Đức, Thụy Sĩ…

Giám đốc Sở NN&MT Hồ Trọng Phương trong 1 lần phát biểu tại cuộc họp của UBND tỉnh. Ảnh: CP

Song song những kết quả đạt được, Sở NN&MT Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận, quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện chưa đồng bộ; chi phí đầu tư lớn, liên kết tiêu thụ thiếu bền vững và sản xuất còn nhỏ lẻ….

Nhận diện tiềm năng, vướng khó để tháo gỡ, phát triển

Trước thực tế nêu trên, vào hôm qua, ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp với cấp, ngành và đơn vị trực thuộc, để bàn giải pháp tổ chức triển khai, phát triển các vùng nông nghiệp tập trung, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đi thực tế 1 vùng trồng cây ăn quả ở xã Sơn Linh. Ảnh: T.Nhàn

Trên cơ sở báo cáo, ý kiến tham gia và quá trình kiểm tra trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đánh giá thời gian qua, việc phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt những kết quả, thế nhưng quá trình thực hiện còn lúng túng; một số dự án triển khai thực hiện chưa đảm bảo trình tự thủ tục…

Vì vậy thời gian đến, Sở NN&MT cần phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá để xác định tiềm năng; khoanh định cụ thể vị trí, diện tích phát triển vùng sản xuất tập trung, vùng nông nghiệp ứng công nghệ cao trong từng lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp tập trung...

Khu vực trồng cà phê xen chanh giây của anh Đinh Minh Tôn ở xã Sơn Tây Thượng. Ảnh: CX

Việc triển khai (rà soát, đánh giá…) phải bảo đảm tính chính xác, tránh chồng lấn trong quy hoạch; đánh giá sát việc thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp để kịp thời hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính đánh giá tiềm năng; thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ.

Các cấp, sở, ngành và địa phương cần tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân phát triển nông nghiệp bền vững để hình thành các vùng sản xuất ổn định; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp chế biến sâu….

1 vùng trồng tập trung ở Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Thực hiện xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể theo từng dự án, địa điểm để triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.