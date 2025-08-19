Ngàn người dân cùng tham dự nhân dịp ngày lễ trọng đại của đất nước

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong vùng và khu vực lân cận, đã cùng nhau kéo về khu vực tổ chức buổi lễ tại đầu Nam cầu Phước Lộc, để chứng kiến khánh thành công trình.

Người dân đến tham dự khánh thành cầu Phước Lộc.Ảnh: CX

Cầu Phước Lộc cũng là công trình duy nhất của tỉnh, được Quảng Ngãi chọn khánh thành, để hoà mình cùng niềm vui chung của đất nước nhân sự kiện trọng đại kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Cầu Phước Lộc (còn có tên gọi khác là dự án Cầu và đường nối từ trung tâm 2 huyện Sơn Tịnh - Tư Nghĩa cũ; dự án cầu Trà Khúc 3), nối đôi bờ hạ lưu sông Trà Khúc, với đầu phía Bắc thuộc xã Sơn Tịnh và phía Nam, thuộc xã Nghĩa Giang.

Đây là công trình giao thông cấp II, có tổng chiều dài tuyến 2,55 km, trong đó phần chiều dài đường 1,84 km và chiều dài cầu 710m, với điểm đầu kết nối với Quốc lộ 24B, thuộc xã Sơn Tịnh và đầu phía Nam nối với tuyến đường Nghĩa Thuận – Nghĩa Kỳ, thuộc xã Nghĩa Giang.

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng, do BQL dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện từ 2022 – 2025.

Video: Quảng Ngãi “nhấn nút” khánh thành cầu 850 tỷ hoà cùng niềm vui chung nhân ngày trọng đại của đất nước

Cầu Phước Lộc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối Quốc lộ 24B và Tỉnh lộ 623B, tạo sự thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực trung tâm 2 xã Sơn Tịnh – Nghĩa Giang và vùng lân cận.

Quảng Ngãi vững tin, quyết tâm cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ, phát triển hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng để kết nối các khu vực, thúc đẩy giao thương và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ.Ảnh: CX

Đầu tư vào hạ tầng giao thông hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chính vì vậy mà thời qua, Quảng Ngãi đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mà công trình cầu Phước Lộc là một minh chứng cụ thể.

Quang cảnh buổi lễ.Ảnh: CX

Và đây cũng là một ví dụ cho sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, để lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 02/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong tương lai, hạ tầng giao thông cũng là một nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Quảng Ngãi xác định để đầu tư, phát triển.

Theo đó Quảng Ngãi sẽ ưu tiên đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông có khả năng tạo sức lan tỏa lớn, có tính kết nối liên vùng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng của tỉnh gắn với 2 hành lang phát triển của vùng….

Một phần hạng mục đường của dự án.Ảnh: CX

Quảng Ngãi đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, yêu cầu để đảm bảo triển khai hoàn thành toàn bộ dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, khởi công xây dựng mới cầu Trà Khúc 1 - tuyến huyết mạch nối khu vực phía Bắc với trung tâm tỉnh.

Khẩn trương thực hiện các bước để thực hiện xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, trục giao thông chiến lược, tạo hành lang kết nối Đông – Tây, để mở rộng không gian và khai thác triệt để dư địa phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu Phước Lộc nhìn từ trên cao.Ảnh: CX

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực quan trọng cho phát triển nhanh hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Với những kết quả đã làm, định hướng và quyết tâm thực hiện trong thời gian đến, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định, Quảng Ngãi hoàn toàn tự tin để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.