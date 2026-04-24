Quảng Ngãi sắp xếp giảm 1 BQL dự án cấp tỉnh, kết thúc hoạt động các BQL dự án khu vực

Chiều 24/4, theo thông tin Etime/PV Dân Việt, ông U Huấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 60-NQ/TW của Quảng Ngãi, đã ký thông báo kết luận 1 số nội dung thuộc thẩm quyền.

1 trong số 4 BQL dự án đầu của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Đáng chú ý tại thông báo kết luận này, là nội dung thực hiện sắp xếp lại Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư cấp tỉnh; BQL dự án các khu vực và cấp xã.

Đối với BQL dự án cấp tỉnh, hiện Quảng Ngãi có tất cả 4 đơn vị, gồm khu vực phía Tây có 2 đơn vị (BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT); khu vực phía Đông có 2 đơn vị (BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp).

Theo đó Tỉnh uỷ Quảng Ngãi thống nhất sắp xếp giảm còn 3 BQL dự án; khi sắp xếp, UBND tỉnh cần tính toán việc chuyển giao dự án phù hợp, để không làm gián đoạn việc triển khai các công trình.

Thống nhất tên gọi của 3 BQL dự án của tỉnh sau sắp xếp, gồm BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; BQL dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi.

ông U Huấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 60-NQ/TW của Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Kết thúc hoạt động của các BQL dự án đầu tư khu vực, thuộc BQL dự án các công trình Giao thông tỉnh; BQL dự án các khu vực, thuộc BQL dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Thành lập các phòng chuyên môn để thực hiện những dự án của các BQL dự án khu vực đang đảm nhiệm.

Đối với các BQL dự án đầu tư thuộc 10 xã, phường phía Tây tiếp tục giao cho UBND cấp xã quản lý, sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động; trường hợp các BQL dự án đầu tư thuộc các xã Đăk Hà, Ia Tơi, Kon Braih, Sa Thầy, Tu Mơ Rông không thể tự chủ được, thì sáp nhập vào Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã, không sáp nhập vào BQL dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi.

BQL dự án khu vực Đức Phổ. Ảnh: NN

Các xã, phường nào xét thấy không đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên, thì bổ sung nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, lập phương án bồi thường, tái định cư…cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công hiện có, đảm nhiệm.

Đối với các xã, phường xét thấy công tác quản lý dự án đầu tư và một số dịch vụ có thu, có thể khai thác và đảm bảo chi thường xuyên trở lên, thì thành lập BQL dự án đầu tư trực thuộc UBND xã, để đẩy mạnh việc phát triển của địa phương.

Được biết, sau khi hoàn thành hợp nhất và thực hiện chính quyền 2 cấp, BQL dự án đầu tư các huyện, thị, thành phố ở phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), được chuyển giao về cho 2 BQL dự án của tỉnh quản lý và điều hành.

1 dự án do BQL khu vưucj phía Đông làm chủ đầu tư. Ảnh: CX

Theo đó, sau khi tiếp nhận, BQL dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh đã thành lập thành 5 BQL dự án khu vực, gồm Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Sơn Tịnh.

BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng tiếp nhận và thành lập 7 BQL dự án khu vực, gồm Tư Nghĩa, Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi cũ).

Tuy nhiên, sau gần 1 năm đi vào vận hành, hàng loạt BQL dự án khu vực đang rơi vào cảnh cạn nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên.

Lý do từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều BQL dự án khu vực không được giao quản lý công trình khởi công mới, trong khi đó dự án chuyển tiếp thì đã hoàn thành, hoặc vướng GPMB chưa tháo gỡ được…dẫn đến nguồn thu thiếu hụt.