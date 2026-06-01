Quảng Ngãi: Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phải trả phí

Sáng 1/6, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã đồng ý, cho phép thực hiện thu phí đối với cá nhân, tổ chức sử dụng tạm thời lòng đường, hè ở khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

1 đoạn tuyến hè phố ở trung tâm Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Theo đó tuỳ từng khu vực và trường hợp cụ thể, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi quy định rõ mức phí mà cá nhân, tổ chức sử dụng phải nộp.

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Cụ thể đối với khu vực đô thị, mức thu khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, phục vụ thi công xây dựng công trình là 4.000 đồng/m2/ngày.

Sử dụng trông, giữ phương tiện tham gia giao thông trong thời gian 15 ngày, mức thu phí là 2.000 đồng/m2/ngày; thời gian sử dụng từ 15 ngày trở lên, mức thu phí phải nộp là 30.000 đồng/m2/tháng.

Đối với khu vực nông thôn, sử dụng tạm thời để tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, phục vụ thi công xây dựng công trình, mức phí phải trả 2.000 đồng/m2/ngày.

Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để tập kết vật liệu xây dựng, phục vụ thi công xây dựng công trình, mức phí phải nộp từ 2000-4.000 đồng/m2/ngày. Ảnh: CX

Sử dụng để trông, giữ phương tiện tham gia giao thông, với thời gian 15 ngày là 1.000 đồng/m2/ngày; thời gian sử dụng trên 15 ngày, mức phí phải trả là 10.000 đồng/m2/tháng.

Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi); tùy theo nội dung công việc, cá nhân và tổ chức phải trả phí bằng 50% mức thu nêu trên.

Bên cạnh đó cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng nêu rõ những trường hợp, đối tượng được miễn trả phí khi sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường.

Cụ thể là trường hợp người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sử dụng vỉa hè, lòng đường để giữ xe, 1 trong những trường hợp phải thu phí. Ảnh: BQN

Tổ chức trông giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới; phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh.