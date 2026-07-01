Quảng Ngãi thực hiện tạm ứng để chi trả mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2026

Chiều 1/7, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có chỉ đạo cho cấp, ngành,cơ quan và đơn vị trực thuộc, triển khai thực hiện chi trả mức lương cơ sở (mới), kể từ ngày 1/7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: CP

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, để bảo đảm kịp thời chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở mới, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nguồn kinh phí theo quy định, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2026, đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện chi trả mức lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng), kể từ ngày 01/7/2026 theo đúng quy định.

Quảng Ngãi cho tạm ứng để thực hiện chi trả mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2026. Ảnh minh hoạ (CX)

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.