Quảng Ngãi tìm chủ cho dự án nhà ở xã hội khu trung tâm, thúc tiến độ các dự án hiện hữu

Nhà đầu tư phải ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian thi công

Sáng 16/5, theo thông tin PV Etime/Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã cho công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Cẩm Thành, để tìm chọn nhà đầu tư thực hiện.

Phần đất mà Quảng Ngãi đang tìm chọn nhà đầu tư nằm ở phường Cẩm Thành, có diện tích gần 4.810m2.

Vị trí khu đất mà Quảng Ngãi đang tìm chọn nhà đầu tư có diện tích gần 4.810m2, nằm ở trung tâm của tỉnh thuộc phường Cẩm Thành, có chiều cao công trình 64- 80m, số tầng 20 - 25 tầng, với khoảng 300 căn hộ/quy mô dân số khoảng 750 người.

Phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Vì vậy các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2026 - quý III/2028.

Khi được lựa chọn, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, chuẩn xác phạm vi, ranh giới dự án hợp lý, thuận lợi cho việc khai thác quỹ đất tại khu vực.

Ứng dụng công nghệ xây dựng và quản lý hiện đại trong suốt quá trình đầu tư, thi công và vận hành dự án; ưu tiên sử dụng vật liệu mới, công nghệ lắp ghép, công nghệ thi công tiên tiến…để rút ngắn thời gian xây dựng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thị sát hiện trường để gỡ khó, đốc thúc tiến độ

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội, chiều hôm qua, ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã thị sát hiện trường, kiểm tra thực tế một số dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn Quảng Ngãi.

Thông tin tại buổi kiểm tra, Sở Xây dựng cho biết hiện trên địa bàn Quảng Ngãi, đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội lớn/hơn 2.100 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong đó dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phú Mỹ, do Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 1,5ha, quy mô 296 căn hộ, tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng.

Sau khi được khởi công vào tháng 12/2025 đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành san nền, thi công cọc thí nghiệm và đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát; dự kiến thi công phần móng trong tháng 6/2026 và đến quý IV/2028, sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

Đối với dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Quảng Ngãi, với quy mô hơn 600 căn hộ/vốn đầu tư hơn 597 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý II/2026, hiện đã được UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất đợt 1 để triển khai dự án; phần diện tích còn lại khoảng 0,35ha đang tiếp tục GPMB.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi, do liên danh Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước - Công ty CP Tập đoàn VJCO làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 1.209 căn hộ/tổng mức đầu tư hơn 1.092 tỷ đồng.

Hiện nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục về môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, thẩm định thiết kế và điều chỉnh quy hoạch; dự kiến khởi động xây dựng dự án vào ngày 19/5/2026.

Tại hiện trường buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng một lần nữa nêu rõ, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Vì vậy các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Khẩn trương giải quyết các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng kế hoạch đề ra.

Đối với dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phú Mỹ, chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để thi công các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ cam kết.

Đối với 2 dự án còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để bảo đảm điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch. Các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong GPMB phần diện tích còn lại; đẩy nhanh thủ tục giao đất và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực dự án.

Chính quyền xã Thọ Phong sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, để chủ đầu tư triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo, bảo đảm các dự án nhà ở xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ.