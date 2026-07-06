Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư 400 tỷ phía Tây đường Phạm Văn Đồng

Chiều 6/7, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng.

địa điểm thực hiện dự án khu dân cư ở phía Tây đường Phạm Văn Đồng, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Ảnh: CP

Dự án có diện tích khoảng 271.295,31 m², với cơ cấu sử dụng đất dự kiến, gồm đất ở khoảng 91.755,36m² và trong đó, đất ở liền kề 501 lô đất nền/diện tích khoảng 67.715,86 m²; đất ở hiện trạng chỉnh trang khoảng 24.039,5 m².

Đất văn hóa - thể dục, thể thao khoảng 43.321,92 m²; đất dịch vụ - công cộng khoảng 32.054,37 m²; đất cây xanh sử dụng công cộng khoảng 13.920,44 m² và đất công trình hạ tầng kỹ thuật: khoảng 90.243,22 m².

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Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 400 tỷ đồng, gồm sơ bộ chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB) hơn 287,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB gần 112,6tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án khoảng 50 năm (kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất); địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghĩa Hành; tiến độ thực hiện dự án 5 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định).

Theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, việc đầu tư khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, từng bước nâng cao diện mạo nông thôn theo hướng đô thị văn minh.

Trong tổng diện tích đất dự án khoảng 271.295,31 m², gồm đất ở, đất văn hóa - thể dục, thể thao, đất dịch vụ - công cộng...Ảnh minh hoạ (CX)

Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đất ở ngày càng tăng của người dân địa phương, cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng môi trường an sinh xã hội; góp phần thúc đẩy xã Nghĩa Hành phát triển theo hướng đô thị hóa, tạo động lực thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.