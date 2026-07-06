Quảng Ngãi vinh danh 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026

Sáng 6/7, trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã công nhận 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Ngãi năm 2026.

Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân. Ảnh: CP

Theo người đứng đầu ngành Công thương Quảng Ngãi, việc đề xuất và đã được UBND tỉnh công nhận các sản phẩm nêu trên nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao; góp phần quảng bá, nâng cao thương hiệu sản phẩm của địa phương.

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14 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi vừa công nhận, thuộc các nhóm chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, dược liệu và thủ công mỹ nghệ…

Cụ thể các sản phẩm, gồm trà gừng sâm mật ong; cốt mía cô đặc; ốc nhồi ống nứa Hoàng Lê; bộ sản phẩm tinh bột nghệ, sắn dây; bánh tinh bột nghệ; khăn quàng cổ thổ cẩm Thị Sung; đông trùng hạ thảo khô SONITA; trà hoa hồng O’Farm; bò khô Khánh Hưng; xiên que Tân Lập; bộ sản phẩm nước mắm truyền thống Mười Quý; cà phê rang xay DakMark; cà phê hòa tan Đẳng sâm Ngọc Linh 4 in 1 và cà phê sữa thượng hạng.

1 trong số 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026. Ảnh: CX

Các sản phẩm này do doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sản xuất, có chất lượng và giá trị kinh tế cao

Trước đó, Sở Công thương - Cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, đã tổ chức bình chọn các sản phẩm trên.

Được biết, việc tổ chức bình chọn và đề xuất cấp thẩm quyền Quảng Ngãi công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, được tổ chức 2 năm một lần.

Mục đích nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, nhiều tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường; lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn cấp quốc gia.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 bình chọn các sản phẩm.Ảnh:T.Hậu

Qua đó cấp, ngành của tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp nông thôn phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ.