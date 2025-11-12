Quảng Ngãi xoá sổ đường dây cát tặc trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 đối tượng

Sáng 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã triệt phá đường dây khai thác cát trộm quy mô lớn trên sông Trà Khúc.

Lực lượng công an Quảng Ngãi đang khống chế đối tượng tham gia đường dây khai thác cát trộm.Ảnh: S.Thành

Theo cơ quan Công an tỉnh, trước đó qua theo dõi phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn, đã cấu kết để tổ chức đường dây khai thác cát trộm với hoạt động tinh vi, khép kín.

Video: Cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam “Đức bê đê” liên quan vụ "cát tặc" ở Thanh Hóa

Tham gia vào đường dây này, các đối tượng được phân việc rõ người điều hành, kẻ khai thác, canh gác; nhóm thực hiện sử dụng ghe hút, điều khiển máy xúc, chở cát về các điểm tập kết.

Thời gian hoạt động trộm cát diễn ra chủ yếu ở khung giờ bắt đầu từ khoảng 20 giờ 30 tối, đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trên cơ sở xác minh và điều tra được, Công an Quảng Ngãi đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá với sự tham gia của gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an thuộc các Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ động, CSGT.

Sau khi chia thành các tổ, lực lượng công an tham gia chuyên án tiến hành tấn công đồng loạt vào các điểm, vị trí của đường dây cát tặc.

CSGT tỉnh Quảng Ngãi bắt xe tham gia chở cát lậu.Ảnh: S.Thành.

Tại khu vực bãi bồi phía Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, lực lượng công an bắt quả tang 2 nhóm, cùng nhiều phương tiện ghe hút hoạt động khai thác cát.

Ở vị trí bãi bồi phía Tây và Đông, cùng phát hiện 4 ghe hút và phương tiện đưa cát lên bờ, lực lượng Công an Quảng Ngãi đã bắt giữ một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, 2 ô tô tải chở cát.

Lần theo dấu xe, lực lượng công an phát hiện 3 điểm trữ cát ở phường Trương Quang Trọng, với khối lượng cát vừa khai thác hơn 155m3 cát.

Phương tiện hút cát bị công an bắt giữ tại hiện trường.Ảnh: S.Thành

Qua đấu tranh, Công an Quảng Ngãi xác định đường dây khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc, do đối tượng Võ Quận (40 tuổi), ở Tổ dân phố Long Bàn, phường Trương Quang Trọng cầm đầu, điều hành hoạt động từ đầu tháng 8/2025.

Số lượng cát mà nhóm đối tượng này khai thác mỗi đêm lên đến con số khoảng 300m3 cát, với giá trị khoảng 100 triệu đồng/đêm.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, sau khi tổ chức hút từ ghe và đưa lên bờ, nhóm đối tượng dùng xe ba bánh chở cát về các bãi trữ; bố trí người dọn sạch số cát rơi vãi gần khu vực mua bán cát….

Thực hiện lệnh khởi tố các đối tượng.Ảnh: S.Thành

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 8 đối tượng, gồm Võ Quận, Bùi Văn Được, Nguyễn Hồng Thương, Nguyễn Đợi, Ngô Thanh Quang, Võ Quang Hồng, Đỗ Văn Vũ, Nguyễn Quang Cự.

Thực hiện bắt tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, đưa ra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.