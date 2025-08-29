Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương đưa các mỏ khoáng sản ra đấu giá để tăng nguồn thu ngân sách

Sáng 29/8, thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp tục có chỉ đạo cho cấp, ngành tăng cường thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn những tháng còn lại của năm 2025.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư đảm bảo đủ điều kiện.Ảnh: CX

Trong đó đáng chú ý là UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để bàn giao quỹ đất sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Sớm hoàn thiện đầy đủ thủ tục trình cấp thẩm quyền giao đất, tiến hành xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với dự án, khu dân cư, khu đô thị để chuyển thông tin cho cơ quan thuế thông báo thu kịp thời cho NSNN.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư đảm bảo đủ điều kiện.

Đối với các khu dân cư đang tiếp tục đầu tư hạ tầng, thì đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Hoạt động tại một mỏ đất ở Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Một biện pháp đáng chú ý khác, mà Quảng Ngãi đã chỉ đạo để thực hiện tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh đó là khẩn trương lựa chọn các mỏ đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh đảm bảo điều kiện đấu giá, để tổ chức đấu giá quyền khai thác tài nguyên khoáng sản để tăng thu cho NSNN.

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, theo Sở NN&MT đến thời điểm này, các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, đang còn hiệu lực hoạt động khai thác là 135 mỏ.

Sở NN&MT Quảng Ngãi.Ảnh: CX

Trong đó khu vực phía Đông là 74 điểm mỏ, gồm 28 mỏ đá/tổng trữ lượng đã cấp 47,2 triệu m3; cát 7 mỏ/trữ lượng đã cấp phép 1,7 triệu m3; đất đồi 27 mỏ/trữ lượng đã cấp 10,3 triệu m3; 12 khu vực cấp chỉ định phục vụ xây dựng công trình, dự án trọng điểm, với trữ lượng đã cấp 13,1 triệu m3.

Khu vực phía Tây Quảng Ngãi có tổng số 61 điểm mỏ, gồm 14 mỏ đá/tổng trữ lượng đã cấp 7 triệu m3; 38 mỏ cát/trữ lượng đã cấp phép 2,2 triệu m3; 3 mỏ đất/trữ lượng đã cấp 4 triệu m3; 3 mỏ đất sét làm gạch ngói/trữ lượng đã cấp 1 triệu m3...

Hiện còn có 37 điểm mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản các loại, đang được các tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp giấy phép khai thác, gồm 25 mỏ cát, 05 mỏ đá, 05 mỏ đất san lấp, 01 mỏ sét làm gạch ngói…