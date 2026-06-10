Quảng Ninh chỉ đạo 'nóng' về dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái

Trước đó, lãnh đạo UBND Quảng Ninh đã nghe ý kiến, báo cáo từ các sở, ngành, đặc biệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình bày vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Qua cơ sở trên, ông Lê Văn Ánh nhận định, dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái do Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề xuất là dự án trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Do đó, tiến độ thực hiện dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh ưu tiên ở mức cao nhất. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tiếp nhận hồ sơ dự án, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp. Ngày 26/5 vừa qua, đơn vị này văn bản gửi lại nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Ngành năng lượng Quảng Ninh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án điện. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo UBND Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là dự án đầu tư kinh doanh lưới điện trong quy hoạch phát triển điện lực, do doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đề xuất, thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Nghị quyết số 253/2025/QH15.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 253/2025/QH15, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện trong quy hoạch phát triển điện lực hoặc quy hoạch tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc lớn nhất nằm ở chỗ, hiện tại, Bộ Công Thương đang soạn thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn nghị quyết số 253/2025/QH15.

Trong thời gian Nghị định của Chính phủ chưa được ban hành, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Là cơ quan đầu mối chủ trì toàn bộ quy trình thẩm định, lấy ý kiến và trình hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là khẩn trương hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo quy định.

"Trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư trong thời hạn sớm nhất, bảo đảm không để quá thời hạn quy định tại Nghị quyết số 253/2025/QH15. Các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, tham gia ý kiến kịp thời, trách nhiệm, không được chậm trễ, né tránh trách nhiệm dưới bất kỳ lý do nào.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Ban quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành và đơn vị có liên quan biết, thực hiện", trích kết luận của Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh Lê Văn Ánh theo văn bản số Số: 244/TB-VP.UBND ngày 10/6/2026.