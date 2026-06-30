Quảng Ninh công bố quy hoạch chiến lược, đón 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Quảng Ninh công bố loạt quy hoạch chiến lược, mở rộng không gian phát triển đến năm 2050

Cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại Đặc khu Cô Tô.

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Về phía tỉnh Quảng Ninh gồm: ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: QN)

Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của các đại diện các Bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo, đại diện các tỉnh, thành phố.



Mở đầu chương trình, ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh công bố Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh; Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị tỉnh Quảng Ninh và Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.



Sau phần công bố của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Hồng Minh, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lên sân khấu trao các quyết định trên cho ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Điểm mới trong quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh là chuyển từ phân vùng địa giới hành chính sang không gian chức năng, phát triển đặc thù. (Ảnh: QN)

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng, tiếp tục thu hút dòng vốn lớn

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định thành lập Cụm công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

Sự kiện nói trên đánh dấu mốc quan trọng thể hiện niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư vào tiềm năng và không gian phát triển của Quảng Ninh. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của tỉnh trong việc không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, luôn sát cánh, quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư phát triển bền vững.

Ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Phong)

Trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện, ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh cho biết, một trong những điểm mới, đột phá trong loạt quy hoạch vừa công bố là việc chuyển từ quản lý địa giới hành chính sang không gian chức năng.

"Tỉnh Quảng Ninh đã xác định được các lợi thế phát triển kinh tế của mình, trong đó, đặc biệt là không gian biển, các vùng di sản từ vịnh Hạ Long kết nối tới Yên Tử sẽ giúp các địa phương phát huy hết thế mạnh của mình", ông Diện nói

Nằm trong chuỗi sự kiện, ngay sau chương trình, các đại biểu tiếp tục di chuyển tới Lễ Khởi công dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí.

Các quy hoạch cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được UBND tỉnh Quảng Ninh công bố trong ngày 30/6 bao gồm:

- Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075;

- Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I;

- Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050;

- Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.