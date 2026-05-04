Quảng Ninh: Truy trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

UBND Quảng Ninh đã ra văn bản thông báo kết luận của ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến cuộc họp về các nhiệm vụ kinh tế, giải ngân vốn ngày 25/4 vừa qua.

Theo tổng kết báo cáo của các đơn vị chức năng, trong quý I/2026, địa phương, sở, ngành thuộc tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục.

Trong đó, ông Khắng đặc biệt nhấn mạnh vào công tác phê duyệt nhiệm vụ và dự toán, giải ngân vốn chi thường xuyên chưa đạt tiến độ yêu cầu. Do đó, vị lãnh đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện nguyên nhân, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong tháng 5/2026, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư công, giải ngân nguồn vốn tại các địa phương trong thời gian tới, chủ tịch UBND Quảng Ninh yêu cầu 32 xã, phường tập trung hoàn thành phân bổ hết dự toán giao.

Cụ thể, 100% các địa phương trong danh sách tập trung giải ngân thực hiện nhiệm vụ và dự toán, đạt tối thiểu 50% đến hết 30/6/2026.

Đối với các đơn vị cấp tỉnh, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Đại học Hạ Long khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư trong quý II năm 2026 đối với các dự án trong lĩnh vực.

"Đối với 17 sở, ngành đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 400,6 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên, yêu cầu cần tập trung triển khai ngay các thủ tục kế hoạch thuê, tổ chức đấu thầu… theo quy định.

Đối với các sở, ngành chưa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán theo quy định (Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 thay thế Nghị định 98/2025/NĐ-CP), hoàn thành dứt điểm việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán trước 20/5/2026", trích thông báo kết luận Số: 180/TB-VP.UBND.

Số liệu từ UBND Quảng Ninh cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh trong tháng 4/2026 đạt 5.615 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 24.370 tỷ đồng, bằng 33% dự toán pháp lệnh, bằng 24% kịch bản cả năm, bằng 61% kịch bản 6 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong tháng đã có 4 dự án ngoài ngân sách khởi công mới với tổng vốn 50.163 tỷ đồng. Các nhiệm vụ khác như quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số toàn diện được thúc đẩy…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh, thúc đẩy các nguồn lực, triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu GRDP quý II/2026 đạt 12,58%.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu, khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng theo từng quý, gắn trách nhiệm với từng ngành, lĩnh vực, địa phương.