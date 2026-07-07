Quảng Ninh xử lý gần 1.900 vụ buôn lậu, thu nộp ngân sách 118 tỷ đồng

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ninh, dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên BCĐ 389 tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị. Ảnh: BCĐ 389 quốc gia.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.885 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ ước đạt 45,4 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý hình sự 66 vụ với 144 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 1.802 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 118 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả của Quảng Ninh đã góp phần vào thành tích chung của cả nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trên phạm vi toàn quốc, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9.647 tỷ đồng.

Hội nghị đánh giá, mặc dù công tác phối hợp giữa các lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, song hoạt động đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả trên không gian mạng và thương mại điện tử vẫn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại các địa phương có biên giới, cửa khẩu như Quảng Ninh, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đạt được trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng BCĐ 389 quốc gia yêu cầu Quảng Ninh và các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ; chủ động dự báo tình hình, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường chia sẻ thông tin nhằm bảo đảm thị trường minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.