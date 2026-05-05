Quảng Ninh yêu cầu loạt chủ đầu tư dự án nhà ở "đúng hẹn" trong năm 2026

Chỉ đạo trên của Phó chủ tịch Lê Văn Ánh thuộc công tác thực hiện Công điện số 08/CĐ-BXD ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và thực hiện chỉ tiêu tỉnh Quảng Ninh được giao theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ.

Theo đó, lãnh đạo UBND Quảng Ninh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Trong đó, các nhiệm vụ mục tiêu Sở Xây dựng Quảng Ninh cần tập trung thực hiện gồm: Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Quyết định số 4743/QĐUBND ngày 13/12/2025 của UBND tỉnh.

Các dự án xây dựng nhà ở tại Quảng Ninh được ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” trong thời gian tới. (Ảnh: QN)

Qua đó, xây dựng cơ sở tham mưu điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội) bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định.



"Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện các thủ tục để khởi công mới các dự án nhà ở xã hội trong Quý II, Quý III/2026 để làm cơ sở thực hiện chỉ tiêu được giao trong năm 2027, 2028.

Tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất, vị trí thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục đảm bảo chất lượng sống của người dân và tính bền vững của dự án", trích nội dung giao nhiệm vụ thuộc văn bản Số: 1756/UBND-XDMT của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong chỉ đạo lần này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thể hiện quyết tâm không để xảy ra tình trạng dự án "rùa bò" ngay trong ngắn hạn. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án kế hoạch khánh thành trong năm 2026.

"Có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2026 đối với các dự án đang thi công, có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Xác định rõ chỉ tiêu, khả năng hoàn thành, điều chỉnh tiến độ dự án (nếu cần), yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026 đối với các dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành một phần trong năm 2026", trích văn bản Số: 1756/UBND-XDMT.

Về các công trình mới triển khai, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn (đặc biệt là các dự án của lực lượng vũ trang nhân dân). Đồng thời, đảm bảo điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm… để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép và khởi công ngay, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Về phía các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh có liên quan được giao nhiệm vụ nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư. Trong đó, ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Tập trung, quan tâm giải quyết các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình đề xuất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

