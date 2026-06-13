“Quảng Phú - Sắc màu mùa hè năm 2026” kích cầu du lịch phía Nam thành phố Đà Nẵng

Kích cầu du lịch phía Nam thành phố

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi”, đây là sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu của địa phương. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Quảng Phú - Sắc màu mùa hè năm 2026”, đồng thời hưởng ứng lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng” năm 2026.

Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 28/6

Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển, văn hoá cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 28/6. Sự kiện được tổ chức tại bãi biển Hạ Thanh, quảng trường biển Tam Thanh. Ảnh: PQP

Ông Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ: “Phường Quảng Phú mong muốn giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống cư dân ven biển và tiềm năng du lịch đến du khách. Lễ hội chuyển tải thông điệp về một điểm đến thân thiện, an toàn, văn minh, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững.”

Chuỗi 11 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

Lễ hội sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày với 11 hoạt động trải nghiệm đa dạng, bao gồm, trình diễn nghệ thuật thả diều diễn ra xuyên suốt từ 25/6 đến 28/6; trưng bày nghệ thuật đá cảnh, triển lãm với chủ đề “Đá hát trùng khơi”; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng; hoạt động chèo thuyền Kayak trên sông Trường Giang; cuộc thi “Biển gọi yêu thương, gắn kết gia đình” và cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu niên “Tam Thanh - Biển kể chuyện”…

Lễ hội sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày với 11 hoạt động trải nghiệm đa dạng, bao gồm trình diễn nghệ thuật thả diều diễn ra xuyên suốt từ 25/6 đến 28/6. Ảnh: PQP

Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh thêm: “Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu. Sân khấu được thiết kế theo hình thức thực cảnh ngay bên không gian biển Tam Thanh. Thiết kế này giúp tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa của cư dân vùng biển qua nhiều thế hệ.

Mới đây tại biển Tam Thanh, phường Quảng Phú cũng diễn ra thành công lễ hội Vị biển. Ảnh: PQP

Đêm khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các vũ đoàn chuyên nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại, giá trị văn hóa bản địa cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng và mãn nhãn”.