Quảng Trị dẫn đầu cả nước về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai





Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn, đến ngày 10/9, toàn tỉnh có 2.407.609 thửa đất được cập nhật, rà soát trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong số này, 2.006.925 thửa, chiếm khoảng 83,4%, đã đạt nhóm 1 - “đúng - đủ - sạch - sống”. Còn 400.684 thửa, tương đương khoảng 16,05%, thuộc nhóm 2 và đang tiếp tục được xử lý, hoàn thiện dữ liệu.



Người dân Quảng Trị tham gia cập nhật, đối chiếu thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: LC

Một số xã đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai như Trường Phú, Hướng Phùng, Bến Quan, A Dơi, Cồn Tiên, Vĩnh Hoàng, Đakrông, Kim Điền.

Tại khu vực đô thị, các phường Đồng Thuận, Ba Đồn, Đồng Sơn cũng đạt kết quả tích cực trong triển khai nhiệm vụ này.

Theo thống kê, tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh cần được cập nhật, làm sạch dữ liệu là hơn 2,64 triệu thửa.

Để đẩy nhanh tiến độ, thời gian qua, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh này đã tập trung triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.



Cùng với việc rà soát, cập nhật dữ liệu, Quảng Trị tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi và trách nhiệm trong việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính.