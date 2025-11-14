Quốc hội chốt chi hơn 57.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương năm 2026

Chiều 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, với 420/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 88,61%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026.

Nghị quyết nêu rõ: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.809.056 tỷ đồng.

Về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, Quốc hội thống nhất bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 6.496,1 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp NSNN năm 2024 cho Bộ Công an.

Bố trí 1.146,3 tỷ đồng (tương ứng 15%) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách Trung ương 100% và thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương là 10.494,4 tỷ đồng, bao gồm: 4.677,4 tỷ đồng tương ứng với 35% số thu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 5.817 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Ngân sách Trung ương năm 2026 cũng được dành để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định. Trong đó, chi cho cải cách tiền lương là 57.470 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng thống nhất dự toán chi 15.110 tỷ đồng để đầu tư vào công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đồng thời, tăng thêm 3% số bổ sung cân đối so với dự toán năm 2025 để các địa phương có thêm nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng phát sinh trong năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách.

Dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế- xã hội có biến động, thu NSNN không đạt dự toán.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi NSNN, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương; từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư NSNN bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công đặc biệt, đầu tư công khẩn cấp; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư,…

Quốc hội yêu cầu Chính phủ siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, tính đầy đủ, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chỉ và các điều kiện giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng ngân sách, quyết toán kinh phí được phân bổ đúng quy định của Luật NSNN và pháp luật liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.