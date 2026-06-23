Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam: “Bệ đỡ” tài chính đồng hành cùng kinh tế tập thể

Điểm tựa từ nguồn vốn ưu đãi và những con số ấn tượng từ thực tiễn

Thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/1/2012, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam (gọi là Quỹ) được đánh giá là một trong những quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động hiệu quả nhất hiện nay.

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức quầy trưng bày và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm HTX. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hữu Ngộ - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của Quỹ so với các tổ chức tín dụng thương mại là tính hỗ trợ và đồng hành. Với mức lãi suất ưu đãi chỉ 5,13%/năm, nguồn vốn này cực kỳ phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, thủ tục vay vốn tại Quỹ được tối giản hóa, giúp các đối tượng tiếp cận nhanh chóng. Thời hạn vay và phương thức trả nợ gốc được thiết kế linh hoạt theo từng mô hình cụ thể như, chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, giúp người vay chủ động vòng quay vốn, giảm áp lực nợ nần và tránh nguy cơ nợ xấu.

HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh là một trong hàng trăm HTX phát triển mạnh với mô hình nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP chất lượng. Ảnh: CTV

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn điều lệ của Quỹ đạt 123 tỷ đồng, với dư nợ cho vay đạt hơn 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ đã giải ngân hơn 247 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho 590 đơn vị, trong đó bao gồm 96 HTX và 494 tổ hợp tác (THT) cùng các thành viên. Đáng chú ý, nguồn vốn mồi của Quỹ đã kích hoạt, huy động thêm hơn 339 tỷ đồng vốn đầu tư từ chính khu vực kinh tế tập thể. Trong tổng số hơn 586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn khu vực, vốn của Quỹ chiếm tỷ trọng 42%.

HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ QNA FARM đã xây dựng nên thương hiệu với nhiều sản phẩm đặc trưng. Ảnh: TH

“Có thể nói rằng, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Nam đóng vai trò như một “bệ đỡ tài chính” và “chất xúc tác” giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt vai trò liên kết, hỗ trợ các thành viên và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung. Quỹ là công cụ quan trọng để Liên minh hợp tác xã thành phố thu hút, tập hợp, vận động phát triển mới thành viên các HTX, THT.

Tạo điều kiện cho HTX tổ chức hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Góp phần xây dựng hệ thống Quỹ từ trung ương đến địa phương, liên kết bền vững, nâng cao vai trò của Liên minh hợp tác xã. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản sạch, cánh đồng lớn gắn với xây dựng sản phẩm OCOP…

Nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang phát triển tốt. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ tài chính thiết thực trong xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực, ngành nghề; tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các loại hình hợp tác xã tại đô thị theo định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, Qũy còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn…”, ông Nguyễn Hữu Ngộ cho biết.

Tiếp sức cho sâm Ngọc Linh và định hướng liên kết vùng

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Ngộ, không dừng lại ở các mô hình truyền thống, tại hội thảo chuyên đề về sâm Ngọc Linh mới đây, trong đó nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ trợ tín dụng cho các HTX, LHHTX, thành viên THT, HTX tham gia trồng, quản lý, chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác tại xã Nam Trà My và các địa phương lân cận, Quỹ đã đề xuất những bước đi mang tính đột phá nhằm phát triển vùng dược liệu quý.

Mới đây, Liên minh HTX Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển sâm Ngọc Linh, trong đó nhấn mạnh phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ trợ tín dụng cho các HTX, LHHTX, thành viên THT, HTX tham gia trồng, quản lý, chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác tại xã Nam Trà My và các địa phương lân cận. Ảnh: THX

Cụ thể, đối với chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh và cây dược liệu tại huyện Nam Trà My cùng các vùng lân cận, Quỹ kiến nghị các cấp thẩm quyền cần ban hành chính sách tín dụng đặc thù như, về hạn mức, thời gian vay, cơ chế thế chấp, tín chấp... Đặc biệt, cần có cơ chế ưu tiên phát triển các HTX cộng đồng với thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con tạo việc làm và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam làm “đệ đỡ” tài chính đồng hành cùng kinh tế tập thể, trong đó có phát triển sâm Ngọc Linh. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trong lần thăm vườn sâm Ngọc Linh giống. Ảnh: CTV

Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong giai đoạn mới, Quỹ cũng đề xuất HĐND thành phố tiếp tục cấp tăng vốn điều lệ hàng năm. Đồng thời, đề xuất cho phép xây dựng đề án tổ chức lại hoạt động trên cơ sở hợp nhất Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Đà Nẵng (cũ), tạo ra một định chế tài chính hợp nhất mạnh mẽ hơn, sớm đi vào hoạt động để phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực…