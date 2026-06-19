Quy hoạch sân bay Chu Lai: Chỉnh sửa, bổ sung những gì?

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai (sân bay Chu Lai) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về quy hoạch sân bay Chu Lai.

Cụ thể, đơn vị tư vấn cần rà soát, thiết kế lại cấu hình hệ thống đường lăn phù hợp với công suất của cảng hàng không và đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không trong các giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Đồng thời, nghiên cứu thiết kế lại vị trí nhà ga hành khách T2 trong giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đảm bảo việc thi công xây dựng nhà ga T2 trong giai đoạn 2021 - 2030 không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường của nhà ga hành khách hiện hữu.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cùng đó, đơn vị tư vấn cần xây dựng phương án sử dụng nhà ga hành khách hiện hữu sau khi đưa nhà ga T2 (giai đoạn 2021 - 2030) vào khai thác để tránh gây lãng phí.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá, thiết lập phương án giao thông tiếp cận nhà ga hành khách hiện hữu, đài kiểm soát không lưu hiện hữu khi đưa nhà ga T2 (giai đoạn 2021 - 2030) vào khai thác.

"Trong quá trình nghiên cứu cần lưu ý ảnh hưởng của các công trình quân sự đối với tuyến đường giao thông này", Cục Hàng không lưu ý.

Đối với hồ sơ quy hoạch, Cục Hàng không cho rằng, cần được bổ sung đánh giá khoảng cách an toàn, phòng cháy chữa cháy, các yêu cầu kỹ thuật và các ảnh hưởng khác của khu cung cấp nhiên liệu hàng không đối với hoạt động bay.

Về sử dụng đất, Cục Hàng không đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất với các nội dung góp ý của Bộ Quốc Phòng về phạm vi, ranh giới diện tích đất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai và các ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).

Báo cáo với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Bộ Xây dựng xem xét trước ngày 21/6.