Quy mô nền kinh Quảng Ninh sẽ như thế nào trong 25 năm tới?

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích khoảng 6.232 km2 đất liền cùng phần diện tích biển theo ranh giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tầm nhìn quy hoạch là TP. Quảng Ninh phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, phát huy vai trò là cực tăng trưởng quốc gia, đầu động lực phát triển vùng và có sức hút lan tỏa, khả năng cạnh tranh quốc tế.

Định hướng phát triển của Quảng Ninh theo cấu trúc “3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế xã hội, 5 trung tâm động lực phát triển”. Trong đó, 3 hành lang phát triển gồm: Hành lang đô thị ven biển; hành lang biển đảo; hành lang sinh thái đồi núi.

4 phân vùng kinh tế xã hội gồm: (1) Vùng đô thị phía Tây (Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí); (2) Vùng đô thị phía Đông (Móng Cái, Quảng Hà, Đầm Hà, Tiên Yên); (3) Vùng đô thị biển đảo (Vân Đồn, Cô Tô, Vịnh Hạ Long); (4) Vùng đồi núi phía Bắc.

5 trung tâm động lực gồm các đô thị: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên và Di sản Yên Tử - vịnh Hạ Long. Trong đó, Đô thị trung tâm Hạ Long là Trung tâm động lực thúc đẩy phát triển du lịch quốc tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Quảng Ninh dự kiến tăng quy mô dân số gấp 2,5 lần vào năm 2050. (Ảnh: QN)

Khu kinh tế Vân Đồn là Trung tâm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch cao cấp, đổi mới sáng tạo, thương mại tự do và dịch vụ hiện đại mang tầm quốc tế. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là Trung tâm động lực thúc đẩy giao thương quốc tế, logistics, thương mại biên giới.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, dịch vụ kinh tế biển và công nghiệp chế biến chế tạo. Quần thể danh thắng, di sản Yên Tử kết nối di sản Vịnh Hạ Long, thương cảng Vân Đồn là Trung tâm văn hóa, du lịch, tôn giáo tín ngưỡng, công nghiệp văn hóa và bảo tồn giá trị di sản đặc sắc.

Về tầm nhìn, đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2040, Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại, ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế, xã hội hạ tầng và quản trị.

Đến năm 2050, trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á, vùng đô thị mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia.

Về dự báo quy mô dân số, đến năm 2030, Quảng Ninh có khoảng 2,23 - 2,32 triệu người (dân số thường trú khoảng 1,75 triệu người). Đến năm 2040, khoảng 2,98 - 3,10 triệu người (dân số thường trú khoảng 2,34 triệu người). Đến năm 2050, khoảng 3,6 - 3,8 triệu người (dân số thường trú khoảng 2,8 triệu người).

Về quy mô khách du lịch, đến năm 2030, Quảng Ninh đón khoảng 28 - 30 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 9 - 10 triệu lượt). Đến năm 2040, đón khoảng 35 - 38 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 11 - 12 triệu lượt). Đến năm 2050, đón khoảng 40 - 45 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 13 - 15 triệu lượt).

Đáng chú ý, quy hoạch cũng đặt ra định hướng chuyển đổi từ nền kinh tế “nâu” sang “xanh” mà Quảng Ninh đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Cụ thể, các khu vực khai thác than sau hoàn nguyên thành các không gian phát triển mới như đô thị, dịch vụ, du lịch, công viên chuyên đề và không gian xanh.



Cùng với đó, hàng loạt định hướng phát triển hạ tầng chiến lược gồm hệ thống cảng biển, sân bay, logistics, giao thông đối ngoại, đường sắt tốc độ cao, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng xanh và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Với tầm nhìn đến năm 2075, Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh không chỉ là định hướng phát triển không gian mà còn là chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.