Quy mô nợ xấu ngân hàng lập đỉnh 310.000 tỷ đồng: Tỷ lệ chung giảm nhưng áp lực dự phòng đè nặng

Tại báo cáo “Chất lượng tài sản ngành ngân hàng”, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS Research) cho rằng diễn biến nợ xấu trong quý II/2026 có sự phân hóa rõ giữa các ngân hàng. Trong khi tỷ lệ nợ xấu chung của 27 ngân hàng niêm yết ở mức 2,01%, có 20 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ này giảm so với cùng kỳ.

Xét trong khoảng thời gian dài hơn, số dư nợ xấu đã tăng từ 132.000 tỷ đồng vào quý 3/2022 lên khoảng 310.000 tỷ đồng vào quý 2/2026, tương đương gấp 2,4 lần. Cùng thời gian, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,6% lên 2,01%.

TCBS lý giải dư nợ cho vay tăng nhanh hơn khiến tỷ lệ nợ xấu không tăng tương ứng với quy mô nợ xấu. Riêng so với cùng kỳ, số dư nợ xấu tăng khoảng 43.000 tỷ đồng dù tỷ lệ giảm 0,03 điểm phần trăm, đồng nghĩa khối lượng nợ cần được xử lý bằng dự phòng vẫn lớn hơn.

20/27 ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu

Sự gia tăng về quy mô nợ xấu tập trung chủ yếu tại một số ngân hàng. STB, BID, VPB và CTG hiện chiếm 50,5% tổng nợ xấu của 27 ngân hàng được TCBS khảo sát.

Riêng STB đóng góp 77,7% phần tăng thêm của nợ xấu toàn ngành trong một năm qua, với số dư tăng 231% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mức tăng tại BIDV và VietinBank đều dưới 6%. ABBank, Nam A Bank và Vietcombank đi theo chiều ngược lại khi số dư nợ xấu giảm từ 31% đến 49%.

Nếu không tính STB, tỷ lệ nợ xấu bình quân của 26 ngân hàng còn lại giảm từ 2,02% xuống 1,78%, còn số dư nợ xấu chỉ tăng 3,8%.

Số liệu của TCBS cũng cho thấy 20/27 ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu so với cùng kỳ. NVB, ABB và NAB có mức giảm từ 1,38 đến 4,92 điểm phần trăm; VCB, ACB, TCB và BAB tiếp tục duy trì tỷ lệ dưới 1,15%.

Trường hợp STB có diễn biến khác biệt khi tỷ lệ nợ xấu tăng 5,08 điểm phần trăm lên 7,54%, cao nhất trong nhóm khảo sát, với phần tăng chủ yếu ở nợ nhóm 5.

Theo TCBS, diễn biến này phù hợp hơn với việc ghi nhận các khoản nợ tồn đọng liên quan đến quá trình tái cơ cấu và tài sản liên quan nhóm cổ đông cũ, thay vì hoàn toàn đến từ nợ mới hình thành. Tuy nhiên, STB chưa thuyết minh riêng cấu phần này nên báo cáo chưa thể bóc tách cụ thể.

Nợ nhóm 2 trở thành chỉ tiêu cần theo dõi

Sau khi giảm gần như liên tục trong 10 quý, nợ nhóm 2 đã đổi chiều. Tỷ lệ này từng giảm từ 2,57% vào quý 2/2023 xuống mức thấp 1,17% cuối năm 2025, trước khi tăng hai quý liên tiếp và đạt 1,38% vào cuối quý 2/2026, cao hơn 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Nợ nhóm 2 gồm các khoản quá hạn từ 10 đến 90 ngày và nằm ngay trước nhóm nợ xấu. TCBS cho rằng nếu tỷ lệ chuyển nhóm tương tự các quý trước, một phần lượng nợ nhóm 2 tăng thêm có thể trở thành nợ xấu trong một đến hai quý tới.

Đến cuối tháng 6, 15/27 ngân hàng có tỷ lệ nợ nhóm 2 cao hơn cùng kỳ. SGB, STB, PGB và VBB ghi nhận mức tăng lớn nhất. ACB và TCB cũng tăng nhưng tỷ lệ vẫn dưới 0,7%.

Từ diễn biến trên, TCBS dự báo tỷ lệ nợ xấu toàn ngành có thể nhích lên từ mức 2,01% trong nửa cuối năm 2026 khi một phần nợ nhóm 2 chuyển nhóm.

Song song với diễn biến nợ nhóm 2, tốc độ hình thành và xử lý nợ cũng cho thấy sự khác biệt giữa các ngân hàng.

Nửa đầu năm 2026, nợ xấu hình thành ròng của 27 ngân hàng đạt 104.323 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 100.621 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khi tính trên dư nợ cuối kỳ, tỷ lệ giảm từ 0,77% xuống 0,68% do tín dụng tăng 17,8%.

Trong cùng thời gian, 57.565 tỷ đồng nợ được xử lý bằng dự phòng, giảm 6,3%. Như vậy, lượng nợ xấu hình thành mới cao gấp khoảng 1,8 lần lượng được xử lý, chênh lệch 46.758 tỷ đồng.

Dù vậy, không phải ngân hàng nào cũng ghi nhận nợ hình thành cao hơn nợ xử lý. Có 11 ngân hàng xử lý lượng nợ lớn hơn số phát sinh mới, trong đó Vietcombank, SHB và Nam A Bank dẫn đầu.

Với STB và HDBank, TCBS đánh giá khả năng giảm tỷ lệ nợ xấu bằng xử lý nợ trong hai quý tới sẽ gặp hạn chế do dự phòng đã trích tại hai ngân hàng đều dưới 60% số dư nợ xấu.

Bộ đệm dự phòng phân hóa giữa các ngân hàng

Tổng dự phòng cho vay khách hàng của 27 ngân hàng đạt 244.445 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Do số dư nợ xấu tăng 16,1%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu bình quân giảm từ 82,9% cuối năm 2025 xuống 78,8%, đồng thời thấp hơn một điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Khoảng cách giữa các ngân hàng khá lớn. Vietcombank có tỷ lệ bao phủ 279,3%, còn BAB, VietinBank và Techcombank đều trên 125%. NVB ở mức 18,9%, Eximbank 31,7% và Saigonbank 35,7%.

TCBS chia bức tranh này thành hai nhóm. 13 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao hơn bình quân ngành đều có tỷ lệ bao phủ thấp hơn bình quân. Nhóm này chiếm 54,4% tổng nợ xấu nhưng chỉ nắm 37,1% tổng dự phòng.

Ngược lại, VCB, CTG, TCB, ACB, BAB, VAB và ABB đều có tỷ lệ nợ xấu dưới 1,25% và tỷ lệ bao phủ cao hơn mức bình quân 78,8%.

Theo TCBS, các ngân hàng có nợ xấu cao và mức bao phủ thấp có thể phải dành thêm nguồn lực cho chi phí tín dụng trong những quý tới. Với nhóm duy trì nợ xấu thấp cùng bộ đệm dự phòng cao, dư địa dành cho lợi nhuận lớn hơn.

Một góc nhìn khác từ lãi và phí phải thu

Bên cạnh các nhóm nợ, TCBS mở rộng đánh giá chất lượng tài sản sang khoản mục “tài sản có khác”. Quy mô khoản mục này đạt 700.200 tỷ đồng tại ngày 30/6, tương đương 3,09% tổng tài sản, tăng từ mức 2,58% cùng kỳ.

Trong đó, các khoản phải thu đạt 378.923 tỷ đồng, tăng 42,7% và tương đương 1,67% tổng tài sản. SHB có 78.903 tỷ đồng, VietinBank 48.074 tỷ đồng, Techcombank 43.069 tỷ đồng, BIDV 32.757 tỷ đồng, HDBank 26.456 tỷ đồng và MB 25.431 tỷ đồng. Sáu ngân hàng này chiếm 67% tổng số dư phải thu.

Lãi và phí phải thu cũng tăng nhanh hơn dư nợ. Khoản mục này đạt 230.745 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng 36,1% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ tăng 17,8%.

Tỷ lệ lãi và phí phải thu trên dư nợ vì vậy tăng từ 1,3% lên 1,5%, cao nhất trong sáu kỳ bán niên. TCBS cho rằng lượng lãi chưa thu đang tích lũy nhanh hơn dư nợ, đồng thời một phần dư nợ nhóm 1 đã chậm trả lãi nhưng chưa được phản ánh trong tỷ lệ nợ xấu 2,01%.

Xét theo từng ngân hàng, VAB có tỷ lệ lãi và phí phải thu trên dư nợ ở mức 8,31%, tiếp đến là BAB 5,53%, MSB 5,39%, NAB 4,64%, BVB 3,43% và VBB 3,23%.

Từ bức tranh quý 2, TCBS đưa ra ba chỉ tiêu cần theo dõi trong phần còn lại của năm 2026: nợ nhóm 2 đã tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu và lãi, phí phải thu tăng nhanh hơn dư nợ.

Tuy nhiên, báo cáo không cho rằng chất lượng tài sản đang suy giảm trên diện rộng. Phần lớn mức tăng nợ xấu hiện tập trung tại STB, trong khi 20/27 ngân hàng đã giảm tỷ lệ nợ xấu so với cùng kỳ và một nhóm ngân hàng vẫn duy trì nợ xấu thấp cùng tỷ lệ bao phủ cao.

Với khả năng một phần nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu trong nửa cuối năm, TCBS cho rằng chất lượng tài sản cần được đánh giá rộng hơn qua khả năng bao phủ và xử lý nợ, diễn biến lãi, phí phải thu cùng các khoản tín dụng chưa phản ánh trong tỷ lệ nợ xấu công bố, thay vì chỉ nhìn vào con số 2,01% của toàn ngành.