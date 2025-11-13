Tiêu điểm

Quyết định mới: Chủ tịch xã, phường ở Đà Nẵng được quyền phê duyệt dự án đầu tư đến 20 tỷ

Diệu Bình
13/11/2025 18:54 GMT +7
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ký Quyết định 2499/QĐ-UBND, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng với tổng mức đầu tư đến 20 tỷ đồng, nhằm tăng cường phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Ngày 13/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn đã ký ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện một số nội dung liên quan công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố và các dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được ủy quyền quyết định đầu tư (gồm quyết định phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh dự án) đối với các dự án có cấu phần xây dựng, tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng, không tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.

Chủ tịch xã, phường ở Đà Nẵng được quyền phê duyệt dự án đầu tư đến 20 tỷ. Ảnh: D.B

Việc ủy quyền áp dụng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương, gồm: Dự án xây dựng trên địa bàn một xã, phường, đặc khu; Dự án tiếp nhận từ các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp quận, huyện, phường, xã (cũ); Dự án hoàn thành do địa phương quản lý, sử dụng;Dự án do xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư; Dự án do đơn vị trực thuộc các phòng, ban quận, huyện (cũ) nay thuộc UBND xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư.

Đối với các dự án triển khai trên địa bàn từ hai xã, phường, đặc khu trở lên, người quyết định đầu tư là người được ủy quyền theo điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với việc ủy quyền quyết định đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố cũng ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với những dự án và nhiệm vụ quy hoạch đã được ủy quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Thời hạn ủy quyền được áp dụng từ ngày 12/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

