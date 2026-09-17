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Quyết định nhân sự lãnh đạo tại Ban quản lý dự án "ngàn tỷ"của Quảng Ngãi

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Công Xuân
17/09/2026 12:07 GMT +7
Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ký quyết định nhân sự lãnh đạo tại 1 số cơ quan trực thuộc của tỉnh này, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Sáng 17/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, cấp thẩm quyền tỉnh đã ký quyết định nhân sự lãnh đạo 1 số cơ quan trực thuộc theo thẩm quyền.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Ảnh: CX

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Đình Thám, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Đỗ Vũ Bảo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban

Chủ tịch Quảng Ngãi bổ nhiệm thêm một nhân sự lãnh đạo BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm lại ông Lê Tới, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Liên quan đến nhân sự lãnh đạo 1 số cấp, ngành và đơn vị của tỉnh, trước đó cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Thành Trung, giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm,

Ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Trung, giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Đỗ Vũ Bảo (trái) và ông Lê Tới. Ảnh: CP

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi bổ nhiệm lại ông Lê Phúc Lý, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; thời hạn bổ nhiệm 5 năm

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