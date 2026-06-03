Nhịp sống miền Trung

Quyết tâm hoàn thành dự án Quốc lộ 14E , Đà Nẵng chốt "quá 3 lần" vận động sẽ cưỡng chế, thu hồi

+ aA -
Đình Thiên
03/06/2026 08:44 GMT +7
Quyết tâm hoàn thành dự án Quốc lộ 14E , Đà Nẵng chốt "quá 3 lần" vận động sẽ cưỡng chế, thu hồi, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng gửi đến các đơn vị địa phương.

Quyết tâm hoàn thành dự án Quốc lộ 14E , Đà Nẵng chốt "quá 3 lần" vận động sẽ cưỡng chế, thu hồi

Ngày 3/6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký công văn số 4835/UBND gửi các đơn vị và địa phương yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700 đoạn qua xã Thăng Bình.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, các hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Đối với các trường hợp đã được vận động, tuyên truyền tối đa 3 lần nhưng vẫn không chấp hành, giao UBND xã Thăng Bình khẩn trương củng cố hồ sơ để thực hiện thủ tục, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án trước ngày 10/6 tới đây.

Dự án Quốc lộ 14E được tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu XD01, XD02, XD03 đến tháng 10/2026 thay vì thời hạn năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Ảnh: ĐH

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm tích cực phối hợp với UBND xã Thăng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB đối với các hồ sơ còn lại thuộc phạm vi cầu vượt đường sắt, phạm vi GPMB 15,7m và các hồ sơ ngoài phạm vi GPMB 15,7m; quyết tâm hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 10/6/2026.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND thành phố trước ngày 5/6 tới đây xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc GPMB 15,7m để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, đoạn qua xã 2 Thăng Bình” theo quy định.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 - Km 89+700, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) được khởi công vào ngày 7/3/2023, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu XD01, XD02, XD03 đến tháng 10/2026 thay vì thời hạn năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Tham khảo thêm
Đà Nẵng điều chỉnh giá cho thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân từ 10/6/2026

Đà Nẵng điều chỉnh giá cho thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân từ 10/6/2026
6

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, các khu chung cư ven biển, người dân lo 'mất' đi sự gần gũi, gắn kết

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, các khu chung cư ven biển, người dân lo "mất" đi sự gần gũi, gắn kết
6

Tags:

Cùng chuyên mục

Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

The Anam Foundation trao 2 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa)

The Anam Foundation trao 2 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa)

Lộ diện 3 liên danh 'tranh' gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Lộ diện 3 liên danh "tranh" gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới

Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới

Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo ưu tiên dự án tạo động lực, mở rộng không gian phát triển

Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo ưu tiên dự án tạo động lực, mở rộng không gian phát triển

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

The Anam Foundation trao 2 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa)

The Anam Foundation trao 2 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa)

Lộ diện 3 liên danh 'tranh' gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Lộ diện 3 liên danh "tranh" gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới

Giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng nâng cấp, xây thêm nhiều trường mới