Quyết tâm hoàn thành dự án Quốc lộ 14E , Đà Nẵng chốt "quá 3 lần" vận động sẽ cưỡng chế, thu hồi

Ngày 3/6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký công văn số 4835/UBND gửi các đơn vị và địa phương yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700 đoạn qua xã Thăng Bình.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, các hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Đối với các trường hợp đã được vận động, tuyên truyền tối đa 3 lần nhưng vẫn không chấp hành, giao UBND xã Thăng Bình khẩn trương củng cố hồ sơ để thực hiện thủ tục, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án trước ngày 10/6 tới đây.

Dự án Quốc lộ 14E được tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu XD01, XD02, XD03 đến tháng 10/2026 thay vì thời hạn năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Ảnh: ĐH

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm tích cực phối hợp với UBND xã Thăng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB đối với các hồ sơ còn lại thuộc phạm vi cầu vượt đường sắt, phạm vi GPMB 15,7m và các hồ sơ ngoài phạm vi GPMB 15,7m; quyết tâm hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 10/6/2026.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND thành phố trước ngày 5/6 tới đây xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc GPMB 15,7m để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, đoạn qua xã 2 Thăng Bình” theo quy định.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 - Km 89+700, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) được khởi công vào ngày 7/3/2023, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu XD01, XD02, XD03 đến tháng 10/2026 thay vì thời hạn năm 2025 như kế hoạch ban đầu.