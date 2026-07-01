Ra mắt 2 sản phẩm khu du lịch thác Suối Đá và Khu tham quan tâm linh chùa Tuyền Lâm ở Cam An (Khánh Hòa)

UBND xã Cam An, Khánh Hòa vừa công bố quyết định thành lập Ban Quản lý du lịch trên địa bàn xã với 14 thành viên và 2 sản phẩm khu du lịch thác Suối Đá và Khu tham quan tâm linh chùa Tuyền Lâm.

UBND xã Cam An, Khánh Hòa vừa công bố quyết định thành lập Ban Quản lý du lịch trên địa bàn xã với 14 thành viên.

Được biết, khu du lịch Suối Đá (Tà Rục) trước đây thuộc xã Cam Phước Tây (nay là Cam An) là điểm đến hấp dẫn. Đây là một điểm du lịch tự nhiên thu hút du khách bằng cảnh đẹp hùng vĩ và không khí thanh bình của núi rừng.

Con đường vào Suối Đá đi băng qua khung cảnh xanh mát, dọc theo dòng suối, và có nhiều điểm để nghỉ ngơi, tắm suối, hoặc thưởng thức bữa ăn giữa thiên nhiên. Đi vào mùa lễ rất đông, có thể lội suối lên trên cao để riêng tư hơn và bãi đẹp hơn. Nước Suối Đá chảy suốt năm tháng, không kể là mùa mưa hay mùa nắng. Du khách đến đây có thể tham quan, check-in, dã ngoại, cắm trại, tắm Suối Đá Tà Rục.

Khu du lịch Suối Đá điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch ở xã Cam An.

Còn chùa Tuyền Lâm (hay còn gọi là chùa Suối Nguồn) tọa lạc tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây cũ và đây là điểm đến tâm linh nổi bật với cảnh quan thiên nhiên bình yên, thu hút du khách nhờ nét kiến trúc xưa độc đáo tựa như xứ trầm hương và không gian thanh tịnh giữa núi rừng.

Trao giải nhì cho tác giả Đỗ Thạnh với ca khúc Cam An nhịp sống mới.

Theo lãnh đạo UBND xã Cam An, việc ra mắt Ban Quản lý du lịch và 2 sản phẩm khu du lịch thác Suối Đá và Khu tham quan tâm linh chùa Tuyền Lâm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giới thiệu được những sản phẩm đặc trưng sẵn có cho các du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm. Đồng thời, giới thiệu được các nông sản, làng nghề nổi tiếng ở địa phương cho du khách giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cam An trao giải nhất cho tác giả sáng tác ca khúc về xã Cam An.

Cùng ngày, UBND xã đã tổ chức chương trình trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc; cuộc thi ảnh xã Cam An.

Dịp này, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Aloe Vera trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình với tổng kinh phí 100 triệu đồng.



