Ra mắt chương trình Học Bổng toàn phần cho khối ngành sức khỏe tại Đắk Lắk

Học Bổng Hạnh Phúc 2026 tiếp sức cho những người trẻ giàu nghị lực tại Đắk Lắk

Ngày 30/05, tại Đắk Lắk, Quỹ Hạnh Phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột (BHF) chính thức công bố chương trình Học Bổng Hạnh Phúc 2026 với 10 suất học bổng toàn phần dành cho sinh viên học ngành sức khỏe tại Đắk Lắk, áp dụng mô hình đồng hành từ giảng đường đến nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình Học Bổng Hạnh Phúc 2026, tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, từ lâu vẫn đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân lực y tế. Trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn, con đường để trở thành bác sĩ, dược sĩ hay điều dưỡng của các bạn học sinh lại không dễ dàng, đặc biệt là rào cản về tài chính.



Quỹ Hạnh Phúc - Y Dược Buôn Ma Thuột ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Với sự đồng hành của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Quỹ Hạnh Phúc - Y Dược Buôn Ma Thuột chính thức công bố chương trình Học Bổng Hạnh Phúc 2026 - chương trình học bổng toàn phần đầu tiên tại Đắk Lắk dành riêng cho khối ngành sức khỏe.

Mang thông điệp “Đôi tay được nâng đỡ – Đôi tay phụng sự cộng đồng”, Học Bổng Hạnh Phúc mong muốn tiếp sức cho những người trẻ giàu nghị lực, để từ những đôi tay được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành những đôi tay chữa lành cho cộng đồng mai sau.



Chương trình hướng đến học sinh lớp 12 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các ngành sức khỏe tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Quy trình xét tuyển gồm nhiều vòng đánh giá như sơ tuyển và rà soát hồ sơ, bài luận cá nhân, đánh giá và phỏng vấn nhằm tìm kiếm những ứng viên không chỉ có năng lực học tập mà còn có tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và mong muốn đóng góp cho cộng đồng trong tương lai.

Theo kế hoạch, mỗi năm Học Bổng Hạnh Phúc sẽ trao tặng 10 suất học bổng toàn phần với tổng giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 475 triệu đồng/năm. Theo đó, sinh viên sẽ được tài trợ 100% học phí chương trình đào tạo chính quy thuộc 6 ngành sức khỏe bao gồm: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Ngoài hỗ trợ học phí, sinh viên có kết quả học tập tốt còn được xem xét hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt nhằm tiếp thêm động lực học tập và phát triển lâu dài.

Mô hình đồng hành toàn diện từ giảng đường đến nghề nghiệp

Điểm khác biệt của Học Bổng Hạnh Phúc không chỉ nằm ở giá trị hỗ trợ tài chính, mà ở mô hình đồng hành toàn diện và dài hạn cùng người học. Trong suốt quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được kết nối với các mentoring, định hướng nghề nghiệp, tham gia hoạt động cộng đồng và trải nghiệm thực tế chuyên môn để từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp cũng như tinh thần phụng sự.

Bà Nguyễn Hương Huệ - Giám đốc Quỹ Hạnh Phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột, phát biểu tại chương trình.

Sau khi tốt nghiệp, Quỹ cũng định hướng kết nối sinh viên với các đơn vị y tế phù hợp trong hệ sinh thái của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, giúp các em thực hiện giấc mơ chăm sóc sức khỏe cho chính cộng đồng nơi mình lớn lên.

Tại Lễ ra mắt, bà Nguyễn Hương Huệ - Giám đốc Quỹ Hạnh Phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giá trị của một học bổng không chỉ nằm ở việc hỗ trợ một người học, mà còn ở khả năng tạo nên những tác động lâu dài cho cộng đồng. Khi một người trẻ được trao cơ hội đúng lúc, các em có thể trưởng thành thành những nhân lực y tế mang chuyên môn và sự tử tế quay trở về phục vụ quê hương.”

Học Bổng Hạnh Phúc 2026 là mùa triển khai đầu tiên, nhưng tầm nhìn của chương trình không dừng lại ở một năm học bổng. Với định hướng trở thành cơ chế đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực y tế địa phương của tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Hạnh Phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hình thành một thế hệ nhân lực y tế vừa có chuyên môn, vừa mang tinh thần phụng sự cộng đồng.