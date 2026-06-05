Rà soát phương án đầu tư cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát, tính toán lại phương án đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (đơn vị đề xuất dự án) nghiên cứu, cập nhật lại quy mô, phạm vi và sơ bộ tổng mức đầu tư dự án.

Bộ Xây dựng lưu ý các đoạn tuyến tránh đô thị trùng với quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được đầu tư phân kỳ trước đó như tuyến tránh Pleiku, Buôn Hồ, Ea H'leo và tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Bộ Xây dựng cho biết các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án đầu tư dự án.

Mô phỏng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn cao tốc Gia nghĩa - Chơn Thành.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trước năm 2030, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cần khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ do nhà đầu tư đề xuất trước đó, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài gần 258km, đi qua ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trong đó, đoạn qua Gia Lai dài gần 57km, qua Đắk Lắk khoảng 126km và qua Lâm Đồng khoảng 75km.

Tuyến có điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), điểm cuối kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và quốc lộ 14 tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng).

Giai đoạn đầu, dự án được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 77.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của đơn vị nghiên cứu, dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị và các đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực Tây Nguyên, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Tuyến cao tốc này cũng được kỳ vọng kết nối hiệu quả với các trục giao thông chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Phú Yên - Đắk Lắk, Chơn Thành - Gia Nghĩa và Nha Trang - Liên Khương, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

Sau buổi làm việc với Bộ Xây dựng, trong các ngày 25 và 26/5/2026, lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Ba địa phương thống nhất kiến nghị giao Bộ Xây dựng làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức PPP.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, các địa phương cũng cam kết tham gia vốn ngân sách địa phương. Cụ thể, Gia Lai dự kiến bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng; Đắk Lắk cam kết tham gia tối đa 5.000 tỷ đồng; trong khi Lâm Đồng dự kiến bố trí 3.000 tỷ đồng để cùng triển khai dự án khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.