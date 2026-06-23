Rà soát phương án mở rộng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Cụ thể, tuyến đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ được đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài hơn 43km từ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25m.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 7.300 tỷ đồng gồm: chi phí xây dựng, thiết bị hơn 5.500 tỷ đồng; Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác hơn 800 tỷ đồng; Chi phí dự phòng gần 1.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Bảo đảm tính khả thi của dự án, cấp có thẩm quyền địa phương đề xuất đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo hợp đồng ký kết, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đang được triển khai với thời gian thu phí dự kiến 18 năm 11 tháng 19 ngày, bắt đầu thu phí từ ngày 1/1/2027 - 2045.

Từ thực tiễn, việc huy động vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới phải bổ sung, áp dụng cơ chế đặc thù để tăng vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án từ 50% lên 70%. Nếu tiếp tục đầu tư mở rộng tuyến theo phương thức PPP rất khó bảo đảm tính khả thi trong huy động nguồn vốn.

Theo báo cáo, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đang được đầu tư giai đoạn phân kỳ theo phương thức đối tác công tư (PPP) với chiều dài hơn 43km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Trong đó, nút giao IC04 tại Km 26+000 kết nối tuyến cao tốc với QL1A được đầu tư quy mô hoàn chỉnh; mở rộng phần nền đắp trong đoạn Km 1+800 - Km 14+500 và các vị trí đào sâu trong đoạn Km 14+500 - Km 30+087 theo quy mô nền đường giai đoạn hoàn thiện 32,25m.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam hoàn thiện tuyến kết nối với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m. Tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành thông xe kỹ thuật 27km đoạn từ nút giao IC03 (giao với QL4B, điểm vào trung tâm tỉnh Lạng Sơn) đến Km 45+100 (tiếp giáp với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác). Các đoạn tuyến còn lại đang được doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.