Rà soát toàn bộ xe được miễn giảm qua trạm thu phí, xử lý trục lợi

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT về việc tăng cường thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện thuộc diện được ưu đãi tại các trạm thu phí BOT.

Bộ Xây dựng triển khai phương thu phí trên cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, chính sách giảm phí cho phương tiện của người dân sống trong phạm vi 5 - 10km quanh trạm BOT được triển khai từ năm 2017, góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đồng thời bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, minh bạch.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách để xác nhận hoặc áp dụng giảm phí sai đối tượng.

Vì vậy, các địa phương được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp BOT kiểm tra, rà soát toàn bộ danh sách phương tiện đang được hưởng ưu đãi, bảo đảm đúng phạm vi, đúng đối tượng theo quy định hiện hành, kể cả sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để miễn, giảm phí trái quy định.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu đúng chính sách và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xác nhận danh sách phương tiện được giảm phí và thực hiện đúng quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc rà soát nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ người dân khu vực lân cận trạm BOT được thực hiện đúng đối tượng, ngăn chặn trục lợi, tránh thất thoát doanh thu và bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động thu phí.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành mức phí từ 900 đến 1.300 đồng/km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7 - 8 tới.

Theo đó, 12 đoạn tuyến được thu phí 900 đồng/km gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. 12 cao tốc được xây dựng 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Riêng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan áp dụng mức thu 1.300 đồng/km do có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).