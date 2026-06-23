Rolex 'chơi trội', mở cửa hàng trên đỉnh núi Thụy Sĩ, khách hàng muốn tới phải đi xuyên hang, vượt sông băng

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Cửa hàng mới nằm trong tòa tháp Titlis Tower ở độ cao khoảng 3.000 mét so với mực nước biển. Để đến được đây, du khách phải trải qua một hành trình dài gồm nhiều chặng: bay tới Thụy Sĩ, đi tàu hỏa đến thị trấn nghỉ dưỡng Engelberg dưới chân núi, sau đó tiếp tục di chuyển bằng hệ thống cáp treo đặc biệt, bao gồm cả tuyến cáp treo xoay vòng đầu tiên trên thế giới.

Trên đường lên đỉnh, du khách có thể ngắm nhìn những cánh đồng tuyết rộng lớn, các sông băng hàng nghìn năm tuổi và khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps. Đối với nhiều nhà sưu tập đồng hồ, chính trải nghiệm này là một phần sức hấp dẫn của chuyến đi.

Tuy nhiên, để có mặt tại cửa hàng Rolex cao nhất thế giới không hề rẻ.

Theo tính toán của Moneywise, một du khách Mỹ khởi hành từ New York hoặc Los Angeles sẽ phải chi từ 600 đến 2.500 USD cho vé máy bay khứ hồi đến Zurich, tùy thời điểm trong năm. Từ sân bay Zurich, hành khách tiếp tục đi tàu đến Engelberg với chi phí khoảng 35-55 USD mỗi chiều.

Chi phí lớn tiếp theo là vé cáp treo lên đỉnh Titlis. Vé khứ hồi cho tuyến TITLIS Xpress và cabin xoay Rotair hiện có giá khoảng 142 USD.

Chưa dừng lại ở đó, du khách còn phải chi tiền cho khách sạn. Giá phòng tại Engelberg dao động từ 180 đến 400 USD mỗi đêm đối với các khách sạn tầm trung, trong khi các khu nghỉ dưỡng sang trọng có thể lên tới gần 1.000 USD mỗi đêm.

Nếu lưu trú 3 đêm, tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi – bao gồm vé máy bay, tàu hỏa, cáp treo và khách sạn – có thể vượt 5.700 USD, chưa tính chi tiêu cá nhân và mua sắm.

Con số này gây chú ý bởi mẫu đồng hồ Rolex rẻ nhất hiện được hãng niêm yết là Oyster Perpetual 28 với giá khoảng 6.200 USD. Nói cách khác, chi phí để đến cửa hàng có thể gần bằng giá của chính chiếc đồng hồ.

Dù vậy, đối với những khách hàng giàu có của Rolex, số tiền này có thể không phải vấn đề quá lớn. Mẫu đồng hồ đắt nhất đang được Rolex bán lẻ hiện nay là Lady-Datejust đính kim cương với giá hơn 186.000 USD.

Rolex từ lâu đã nổi tiếng với mức giá cao và tình trạng khan hàng trên toàn cầu. Khác với nhiều thương hiệu xa xỉ mở rộng sản xuất mạnh mẽ, Rolex vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối thận trọng. Các chuyên gia trong ngành ước tính hãng chỉ sản xuất khoảng một triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, thấp hơn nhiều so với nhu cầu của thị trường quốc tế.

Nguồn cung hạn chế khiến danh sách chờ mua nhiều mẫu Rolex kéo dài trong nhiều năm. Không ít người mua phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội sở hữu những mẫu đồng hồ được săn đón nhất.

Sự khan hiếm này cũng biến nhiều mẫu Rolex trở thành tài sản đầu tư. Trên thị trường thứ cấp, nhiều chiếc đồng hồ đã qua sử dụng được giao dịch với giá cao hơn hàng chục nghìn USD so với giá niêm yết ban đầu.

Một ví dụ nổi tiếng là chiếc Daytona Ref. 6239 từng thuộc sở hữu của nam diễn viên quá cố Paul Newman. Chiếc đồng hồ này đã được bán đấu giá với mức giá gần 18 triệu USD vào năm 2017.

Theo giới quan sát, việc mở cửa hàng trên đỉnh Titlis là một phần trong xu hướng mới của các thương hiệu xa xỉ: biến hoạt động mua sắm thành một trải nghiệm độc đáo thay vì chỉ đơn thuần là giao dịch thương mại.

Nhiều hãng thời trang cao cấp đã mở các cửa hàng theo mùa tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hoặc những địa điểm xa xôi trên dãy Alps. Tuy nhiên, Rolex có thể đã đưa xu hướng này lên một cấp độ mới khi xây dựng cửa hàng ở một trong những địa điểm khó tiếp cận nhất thế giới.

Đối với các nhà sưu tập, giá trị không chỉ nằm ở chiếc đồng hồ mà còn ở câu chuyện đằng sau nó. Và việc vượt qua hành trình dài để mua một chiếc Rolex ở độ cao gần 3.000 mét giữa dãy Alps chắc chắn là một trải nghiệm mà không nhiều người có được.