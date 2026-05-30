Rúng động nước Mỹ: FBI ập vào nhà bắt cựu điệp viên CIA, phát hiện "kho vàng" hơn 300 thỏi cùng "núi" tiền mặt

CNN đưa tin, cựu quan chức CIA bị bắt được xác định là David Rush. Ông bị bắt tuần trước tại Virginia với cáo buộc trộm cắp tài sản công.

Cựu quan chức CIA bị bắt được xác định là David Rush. Ảnh The Hill.

Ông Rush hiện chưa nhận tội và vẫn bị tạm giam chờ phiên điều trần. Theo FBI, ông Rush đã nhiều lần nói dối trong hồ sơ xin việc để trở thành quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ với quyền tiếp cận tài liệu tuyệt mật. Ông ta khai gian rằng mình từng là phi công hải quân và sở hữu nhiều bằng cấp cao.

Tuy nhiên, các tài liệu tòa án không giải thích vì sao CIA không phát hiện các thông tin sai lệch này trước khi tuyển dụng và thăng chức cho ông Rush. Theo hồ sơ điều tra, ông Rush làm việc cho CIA suốt 17 năm. Luật sư của ông Rush từ chối bình luận về vụ việc.

FBI cáo buộc sau khi rời quân đội và gia nhập chính phủ, Rush tiếp tục gian lận bằng cách khai khống “744 giờ nghỉ phép quân sự” trong bảng chấm công chính thức, dù ông đã giải ngũ danh dự từ năm 2015. Hành vi này giúp ông nhận khoảng 77.000 USD tiền bồi hoàn trái phép.

Cuối năm ngoái, ông Rush được cho là đã yêu cầu “một lượng lớn ngoại tệ cùng hàng chục triệu USD vàng thỏi cho các chi phí liên quan công việc”.

Hai ngày trước khi bị bắt, FBI khám xét nhà riêng của ông Rush và phát hiện hơn 300 thỏi vàng trị giá khoảng 40 triệu USD, cùng 2 triệu USD tiền mặt và “35 chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều chiếc thuộc thương hiệu Rolex”, theo hồ sơ vụ án.

Giới chức cho biết phần tài sản còn lại mà ông Rush bị cáo buộc đánh cắp vẫn chưa được thu hồi.

Theo FBI, ông Rush đã nộp đơn xin làm việc cho chính phủ Mỹ ba lần khác nhau trước khi được tuyển vào năm 2009. Trong quá trình đó, ông khai gian về thời gian phục vụ trong Hải quân Mỹ, tự nhận mình là phi công, đồng thời tuyên bố có bằng cử nhân và thạc sĩ.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ xác nhận ông Rush thực tế từng làm kỹ thuật viên hệ thống thông tin trong thời gian phục vụ. Các trường đại học mà ông Rush nói mình tốt nghiệp cũng cho biết không hề có hồ sơ nào mang tên ông.

Các công tố viên còn cáo buộc ông Rush khai man rằng ông là “Giám đốc thử nghiệm hiện tại của một tổ chức thử nghiệm vũ khí liên quân Lục quân - Hải quân gồm 145 nhân sự và 18 máy bay”.

Năm 2018, khi nộp hồ sơ vào vị trí thuộc nhóm điều hành cấp cao, ông Rush tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng ông có “11 năm làm cố vấn luận văn và luận án tại Viện Công nghệ Không quân”.

Hiện ông Rush không còn làm việc cho CIA.

Trong tuyên bố với CNN, FBI và CIA xác nhận người này đã bị bắt hôm 19/5.

FBI cho biết vụ việc được khởi động sau khi một cuộc điều tra nội bộ của CIA phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc CIA John Ratcliffe sau đó chuyển thông tin cho FBI để tiến hành điều tra hình sự.

“FBI đang phối hợp chặt chẽ với CIA và Bộ Tư pháp Mỹ để làm rõ toàn bộ vụ việc. Chúng tôi cam kết theo đuổi sự thật, đảm bảo trách nhiệm giải trình và thực thi công lý theo đúng pháp luật”, FBI cho biết.